Au cours d’un échange très inté­res­sant sur le podcast The Functional Tennis, l’an­cien entraî­neur de Monica Seles et de Robin Soderling, entre autres, Claudio Pistolesi, s’est prononcé sur le fameux débat du GOAT entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic qui passionne tant les fans de tennis du monde entier.

Et si l’on suit le raison­ne­ment de celui qui a été 71e joueur mondial en simple dans les années 80, il est diffi­cile de lui donner tort. « Mon GOAT, c’est cette période de 99 à 2000, quand Roger Federer est entré en scène, beau­coup pensent qu’il est le GOAT. Mais ensuite est arrivé Rafael Nadal, qui l’a battu et il a commencé à gagner 13 Roland‐Garros, je deviens fou quand je pense à ça, 13 Roland‐Garros ! Nous avons des joueurs qui ont gagné, comme Guga Kuerten, trois fois Roland‐Garros, c’était déjà incroyable. Et ce gars‐là en a gagné 13, donc ensuite il a gagné deux Wimbledon. Et puis arrive Djokovic, avec un nombre ridi­cule de semaines à la première place mondiale, celui qui a été le plus souvent numéro 1 mondial à la fin de l’année, en rempor­tant 20 autres Majeurs. Il est donc impos­sible de choisir un seul de ces trois‐là. Je pense que mon GOAT est la combi­naison de Federer, Nadal et Djokovic – sans vouloir être diplo­mate, mais c’est la vérité. Vous savez, si vous dites Nadal, il y a un mais – oui, peut‐être Nadal parce qu’il a gagné le plus de Majeur mais Djokovic est celui qui a le plus de semaines en tant que numéro 1 mondial et Roger il a lui aussi des records qui sont diffi­ciles à suivre. »