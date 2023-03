D’après nos confrères de l’Equipe, il semble­rait que le comité olym­pique ukrai­nien envi­sage prendre une déci­sion dras­tique concer­nant la parti­ci­pa­tion de ses joueurs et joueuses à des compé­ti­tion inter­na­tio­nales sur le circuit WTA et ATP où il y aurait la présence de russes et de biélorusses.

En fait, il s’agi­rait d’in­ter­dire pure­ment et simple­ment leur parti­ci­pa­tion face à ces « agresseurs ».

La fédé­ra­tion de tennis ukrai­nienne a tout de suite réagi en expli­quant que cette déci­sion aurait des effets désas­treux car cela scel­le­rait la fin du tennis ukrai­nien de haut‐niveau, que cette absence serait aussi préju­di­ciable en terme de prise de parole sur le conflit.