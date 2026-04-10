Si voir un entraîneur lâcher un joueur pour un autre n’a pas choqué grand monde tant ce n’est pas une nouveauté dans le petit monde impitoyable du tennis, la manière a quand même du mal à passer.
Francisco Roig, qui a décidé de rejoindre l’équipe d’Iga Swiatek alors qu’il venait à peine de s’engager aux côtés du Français, Giovanni Mpetshi Perricard, n’a en effet même pas daigné à informer directement ce dernier de sa décision.
« Je n’avais jamais vu ça. C’était très surprenant et j’étais déçu. C’est mon agent qui m’a informé. Lui ne m’a pas informé directement », racontait il y a quelques jour l’intéressé qui n’a pas cogité longtemps en faisant appel à l’ancien 4e mondial et finaliste de l’US Open, Greg Rusedski.
En attendant, le comportement de l’ancien coach adjoint de Rafael Nadal fait parler, notamment du côté d’anciens joueurs comme Nicholas Monroe, ex‐30e mondial en double.
« Écoutez, dans le cas de Francisco Roig, cette situation a été très mal gérée. Il a dit à l’agent de Giovanni Mpetshi Perricard qu’il allait s’occuper d’Iga Swiatek, puis l’agent l’a annoncé à la joueuse. De mon point de vue, c’est ridicule. C’est inacceptable de la part d’un entraîneur. Appelez directement votre joueuse et dites‐lui que vous passez à autre chose, ce n’est pas si grave. Allez d’abord voir le joueur. Ne passez pas par l’agent ou par des voies détournées », a déclaré Monroe lors d’une discussion avec Brad Gilbert sur le podcast de Tennis Channel, Big T.
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 11:50