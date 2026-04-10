Si voir un entraî­neur lâcher un joueur pour un autre n’a pas choqué grand monde tant ce n’est pas une nouveauté dans le petit monde impi­toyable du tennis, la manière a quand même du mal à passer.

Francisco Roig, qui a décidé de rejoindre l’équipe d’Iga Swiatek alors qu’il venait à peine de s’en­gager aux côtés du Français, Giovanni Mpetshi Perricard, n’a en effet même pas daigné à informer direc­te­ment ce dernier de sa décision.

« Je n’avais jamais vu ça. C’était très surpre­nant et j’étais déçu. C’est mon agent qui m’a informé. Lui ne m’a pas informé direc­te­ment », racon­tait il y a quelques jour l’in­té­ressé qui n’a pas cogité long­temps en faisant appel à l’an­cien 4e mondial et fina­liste de l’US Open, Greg Rusedski.

En atten­dant, le compor­te­ment de l’an­cien coach adjoint de Rafael Nadal fait parler, notam­ment du côté d’an­ciens joueurs comme Nicholas Monroe, ex‐30e mondial en double.

« Écoutez, dans le cas de Francisco Roig, cette situa­tion a été très mal gérée. Il a dit à l’agent de Giovanni Mpetshi Perricard qu’il allait s’occuper d’Iga Swiatek, puis l’agent l’a annoncé à la joueuse. De mon point de vue, c’est ridi­cule. C’est inac­cep­table de la part d’un entraî­neur. Appelez direc­te­ment votre joueuse et dites‐lui que vous passez à autre chose, ce n’est pas si grave. Allez d’abord voir le joueur. Ne passez pas par l’agent ou par des voies détour­nées », a déclaré Monroe lors d’une discus­sion avec Brad Gilbert sur le podcast de Tennis Channel, Big T.