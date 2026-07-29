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« Le compte en banque de Carlos Alcaraz est bien garni. Je pense donc qu’il n’a pas besoin de se préci­piter pour revenir », estime Robbie Keonig

Par
Thomas S
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Ancien 28e joueur mondial en double et obser­va­teur attentif du circuit, Robbie Koenig était l’in­vité du dernier épisode du podcast, The Inside‐In Tennis.

Forcément inter­rogé sur la bles­sure et la longue absence de Carlos Alcaraz, indis­po­nible depuis le 15 avril dernier, l’ex‐joueur sud‐Africain a estimé que l’Espagnol devait prendre le temps néces­saire et ne pas commettre les même erreurs que ses aînés, comme Juan Martin Del Poro et Dominic Thiem. 

« Je pense qu’il a dû tirer des leçons de nombreux joueurs qui l’ont précédé, n’est‐ce pas ? Des joueurs comme del Potro ou Thiem. Beaucoup de joueurs ont souf­fert de problèmes au poignet qui se sont avérés extrê­me­ment gênants à long terme. Je pense donc qu’il n’a pas besoin de se préci­piter pour revenir. Il a encore un long chemin devant lui. Et son compte en banque est bien garni. »

Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 17:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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