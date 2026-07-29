Ancien 28e joueur mondial en double et observateur attentif du circuit, Robbie Koenig était l’invité du dernier épisode du podcast, The Inside‐In Tennis.
Forcément interrogé sur la blessure et la longue absence de Carlos Alcaraz, indisponible depuis le 15 avril dernier, l’ex‐joueur sud‐Africain a estimé que l’Espagnol devait prendre le temps nécessaire et ne pas commettre les même erreurs que ses aînés, comme Juan Martin Del Poro et Dominic Thiem.
« Je pense qu’il a dû tirer des leçons de nombreux joueurs qui l’ont précédé, n’est‐ce pas ? Des joueurs comme del Potro ou Thiem. Beaucoup de joueurs ont souffert de problèmes au poignet qui se sont avérés extrêmement gênants à long terme. Je pense donc qu’il n’a pas besoin de se précipiter pour revenir. Il a encore un long chemin devant lui. Et son compte en banque est bien garni. »
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 17:47