Partenaire d’une célèbre marque de paquebot en Italie, Jannik Sinner était récem­ment de passage à Gênes où il s’est exprimé sur la saison en cours et sa carrière.

Et après avoir expliqué la manière dont il voudrait que les gens se souviennent de lui, l’ac­tuel numéro 1 mondial a évoqué la chance d’avoir eu des parents compré­hen­sifs. Une manière pour lancer un appel aux parents du monde entier.

« Je me consi­dère très chan­ceux d’avoir les parents que j’ai. Ils m’ont toujours aidé et soutenu, sans jamais me mettre la pres­sion. Je pense qu’il est impor­tant de laisser aux enfants la liberté de choisir le sport qui leur plaît le plus. Avant tout, ils doivent s’amuser et appré­cier le sport qu’ils pratiquent, sans ressentir de pression. »