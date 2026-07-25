Accueil ATP

Le conseil capital de Jannik Sinner aux parents du monde entier : « Je pense qu’il est impor­tant de laisser aux enfants cette liberté »

Par
Thomas S
-
89

Partenaire d’une célèbre marque de paquebot en Italie, Jannik Sinner était récem­ment de passage à Gênes où il s’est exprimé sur la saison en cours et sa carrière.

Et après avoir expliqué la manière dont il voudrait que les gens se souviennent de lui, l’ac­tuel numéro 1 mondial a évoqué la chance d’avoir eu des parents compré­hen­sifs. Une manière pour lancer un appel aux parents du monde entier. 

« Je me consi­dère très chan­ceux d’avoir les parents que j’ai. Ils m’ont toujours aidé et soutenu, sans jamais me mettre la pres­sion. Je pense qu’il est impor­tant de laisser aux enfants la liberté de choisir le sport qui leur plaît le plus. Avant tout, ils doivent s’amuser et appré­cier le sport qu’ils pratiquent, sans ressentir de pression. »

Publié le samedi 25 juillet 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥