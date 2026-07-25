Partenaire d’une célèbre marque de paquebot en Italie, Jannik Sinner était récemment de passage à Gênes où il s’est exprimé sur la saison en cours et sa carrière.
Et après avoir expliqué la manière dont il voudrait que les gens se souviennent de lui, l’actuel numéro 1 mondial a évoqué la chance d’avoir eu des parents compréhensifs. Une manière pour lancer un appel aux parents du monde entier.
« Je me considère très chanceux d’avoir les parents que j’ai. Ils m’ont toujours aidé et soutenu, sans jamais me mettre la pression. Je pense qu’il est important de laisser aux enfants la liberté de choisir le sport qui leur plaît le plus. Avant tout, ils doivent s’amuser et apprécier le sport qu’ils pratiquent, sans ressentir de pression. »
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 15:15