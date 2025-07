Consultant pour plusieurs médias en Espagne et proche de Carlos Alcaraz et de son équipe dont son coach, Juan Carlos Ferrero, Alex Corrteja a déclaré qu’il espé­rait voir son jeune compa­triote se retirer du Masters 1000 de Toronto (du 27 juillet au 7 août) afin de prendre un maximum de repos avant la dernière partie de la saison.

« Je n’in­ter­viens jamais dans le calen­drier que mon grand ami Juan Carlos Ferrero décide avec Carlos Alcaraz, mais j’es­père juste qu’il n’ira pas à Toronto. Je dis cela avec toute l’af­fec­tion et le respect que je porte au tournoi cana­dien. Mais je pense qu’Alcaraz aurait besoin de se remettre de tous ces efforts main­te­nant. On ne parle pas de savoir s’il a gagné ou perdu la finale de Wimbledon. On parle du fait qu’il est à Londres depuis un mois, qu’il a gagné le Queens. Tout cela a des consé­quences, avec le chan­ge­ment de surface, les confé­rences de presse, les contrôles anti­do­page, tantôt un hôtel, tantôt un avion… Tout cela est très fati­gant. Je pense que Carlos Alcaraz a besoin d’un peu de repos en ce moment, pour qu’en deuxième partie de saison, où il perd parfois un peu d’énergie, il ne se sente pas trop faible pour le reste de la saison. Ils devraient sérieu­se­ment réflé­chir à ce qu’ils doivent faire, et quelle que soit leur déci­sion, ce sera bien parce qu’ils sont en équipe. »