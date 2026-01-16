AccueilATPLe conseil de Federer à Alcaraz : "Ce sera un peu délicat...
Le conseil de Federer à Alcaraz : « Ce sera un peu délicat mais c’est quelque chose qu’un profes­sionnel se doit de faire »

S’il s’est exprimé sur sa sépa­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero lors de son passage en confé­rence de presse à deux jours du début de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz ne s’est pas montré très bavard, en ne donnant presque aucun détail.

Interrogé au sujet de cette rupture inat­tendue et qui a beau­coup fait parler par nos confrères de TNT Sports, Roger Federer a estimé qu’en tant que profes­sionnel, le numéro 1 mondial se devait de donner des explications. 

« Je ne sais pas s’il a déjà fait des décla­ra­tions à la presse ici et s’il a un peu parlé de sa situa­tion avec Ferrero, ce qui sera évidem­ment un peu délicat, mais c’est quelque chose qu’un profes­sionnel se doit de faire. Mais il est certain que trouver la bonne personne à ses côtés sera primor­dial, et réaliser le Grand Chelem en carrière à un si jeune âge est tout simple­ment incroyable. Alors, on verra s’il y parvient. »

