S’il s’est exprimé sur sa séparation avec Juan Carlos Ferrero lors de son passage en conférence de presse à deux jours du début de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz ne s’est pas montré très bavard, en ne donnant presque aucun détail.
Interrogé au sujet de cette rupture inattendue et qui a beaucoup fait parler par nos confrères de TNT Sports, Roger Federer a estimé qu’en tant que professionnel, le numéro 1 mondial se devait de donner des explications.
« Je ne sais pas s’il a déjà fait des déclarations à la presse ici et s’il a un peu parlé de sa situation avec Ferrero, ce qui sera évidemment un peu délicat, mais c’est quelque chose qu’un professionnel se doit de faire. Mais il est certain que trouver la bonne personne à ses côtés sera primordial, et réaliser le Grand Chelem en carrière à un si jeune âge est tout simplement incroyable. Alors, on verra s’il y parvient. »
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 14:23