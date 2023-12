De passage cette semaine à l’Open P2i d’Angers où il a présenté son nouveau livre, Henri Leconte s’est exprimé au micro de Ouest France. Après avoir tenu un discours positif sur l’état du tennis fran­çais, le fina­liste de Roland‐Garros 1988 a glissé un conseil à Arthur Fils (36e, 19 ans) et Ugo Humbert (20e, 25 ans).

« Arthur Fils a le poten­tiel, il a un jeu, il vient de faire la finale du Masters Next Gen. Maintenant il faut qu’il se repose et qu’il assume complè­te­ment son statut de leader. Il faut qu’on ait un leader. Ugo Humbert est capable aussi. Il faut qu’ils s’aident mutuel­le­ment tous les deux. Moi j’ai aussi réussi grâce à Yannick Noah. Il était devant et je voulais le battre. J’avais besoin de quel­qu’un pour pouvoir me dépasser. »