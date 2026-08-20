L’ancienne numéro 1 mondiale en double ne manque jamais une occasion de commenter l’actualité du circuit et, cette fois, c’est au tour de Rafael Jodar, la nouvelle pépite du tennis espagnol, de recevoir ses conseils.
Dans son podcast, l’Australienne a estimé que le jeune joueur de 19 ans gagnerait à ajouter davantage d’expérience à son équipe, actuellement construite autour de son père.
Selon elle, Jodar aurait besoin d’une personne capable de l’accompagner dans la gestion des moments importants, mais également dans tout ce qui entoure la vie d’un joueur de très haut niveau en dehors du court.
Rennae Stubbs est même allée jusqu’à lui suggérer un nom particulièrement prestigieux : celui de son compatriote Juan Carlos Ferrero.
« Peut‐être pourrait‐il ajouter quelqu’un à son équipe capable de lui apporter quelque chose de plus, comme Juan Carlos Ferrero. Quelqu’un qui pourrait lui apporter cette dimension supplémentaire pour savoir comment gérer émotionnellement une demi‐finale ou une finale, mais aussi comment gérer la presse. Son père a fait un excellent travail et c’est une personne charmante, mais franchir l’étape suivante pour remporter les titres les plus importants ne sera pas une tâche facile » a déclaré Rennae Stubb.
Publié le jeudi 20 août 2026 à 11:11