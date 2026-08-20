L’ancienne numéro 1 mondiale en double ne manque jamais une occa­sion de commenter l’actualité du circuit et, cette fois, c’est au tour de Rafael Jodar, la nouvelle pépite du tennis espa­gnol, de rece­voir ses conseils.

Dans son podcast, l’Australienne a estimé que le jeune joueur de 19 ans gagne­rait à ajouter davan­tage d’expérience à son équipe, actuel­le­ment construite autour de son père.

Selon elle, Jodar aurait besoin d’une personne capable de l’accompagner dans la gestion des moments impor­tants, mais égale­ment dans tout ce qui entoure la vie d’un joueur de très haut niveau en dehors du court.

Rennae Stubbs est même allée jusqu’à lui suggérer un nom parti­cu­liè­re­ment pres­ti­gieux : celui de son compa­triote Juan Carlos Ferrero.

« Peut‐être pourrait‐il ajouter quelqu’un à son équipe capable de lui apporter quelque chose de plus, comme Juan Carlos Ferrero. Quelqu’un qui pour­rait lui apporter cette dimen­sion supplé­men­taire pour savoir comment gérer émotion­nel­le­ment une demi‐finale ou une finale, mais aussi comment gérer la presse. Son père a fait un excellent travail et c’est une personne char­mante, mais fran­chir l’étape suivante pour remporter les titres les plus impor­tants ne sera pas une tâche facile » a déclaré Rennae Stubb.