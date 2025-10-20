AccueilATPLe conseil de Tim Henman à Novak Djokovic pour sa fin de...
Le conseil de Tim Henman à Novak Djokovic pour sa fin de carrière : « Ce que je dis toujours à propos de ces grands joueurs, c’est qu’ils devraient jouer aussi long­temps qu’ils le souhaitent. Ils ont gagné ce droit »

Alors que Novak Djokovic semble se poser tout un tas de ques­tions concer­nant sa fin de carrière, l’an­cien numéro 4 mondial Tim Henman a glissé un conseil au Serbe de 38 ans lors d’une inter­view accordée à Tennis365.

« Il a atteint quatre demi‐finales de Grand Chelem cette année, ce qui est une perfor­mance phéno­mé­nale, mais quand vous avez disputé cinq matchs pour y arriver et que vous affrontez ensuite ces jeunes qui sont au sommet de leur art, il faut trouver les solu­tions et il n’a pas été capable de le faire. Ce que je dis toujours à propos de ces grands joueurs, c’est qu’ils devraient jouer aussi long­temps qu’ils le souhaitent. Ils ont gagné le droit de jouer aussi long­temps qu’ils le souhaitent. S’ils y prennent plaisir, qu’ils conti­nuent à jouer. C’est le meilleur métier du monde. La retraite est longue. »

Publié le lundi 20 octobre 2025 à 12:51

