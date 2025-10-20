Alors que Novak Djokovic semble se poser tout un tas de questions concernant sa fin de carrière, l’ancien numéro 4 mondial Tim Henman a glissé un conseil au Serbe de 38 ans lors d’une interview accordée à Tennis365.
« Il a atteint quatre demi‐finales de Grand Chelem cette année, ce qui est une performance phénoménale, mais quand vous avez disputé cinq matchs pour y arriver et que vous affrontez ensuite ces jeunes qui sont au sommet de leur art, il faut trouver les solutions et il n’a pas été capable de le faire. Ce que je dis toujours à propos de ces grands joueurs, c’est qu’ils devraient jouer aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Ils ont gagné le droit de jouer aussi longtemps qu’ils le souhaitent. S’ils y prennent plaisir, qu’ils continuent à jouer. C’est le meilleur métier du monde. La retraite est longue. »
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 12:51