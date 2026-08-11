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Le conseil d’un ancien top 5 à Carlos Alcaraz : « Ne parti­cipe pas à l’US Open »

Par
Baptiste Mulatier
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Carlos Alcaraz sera‐t‐il prêt pour l’US Open ? Et surtout, prendra‐t‐il le risque de jouer le dernier Grand Chelem sans avoir disputé de match offi­ciel depuis avril dernier ? Ce sont les ques­tions que tout le monde se pose dans le monde du tennis. 

Absent depuis quatre mois en raison d’une bles­sure au poignet droit, l’Espagnol a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati (13 au 23 août). 

Au micro d’ESPN, l’an­cien numéro 4 mondial José Luis Clerc, surnommé « Batata » en Argentine, lui conseille de ne prendre aucun risque. 

​ « Ne parti­cipe pas à l’US Open. Tu n’as pas joué en compé­ti­tion depuis avril et ce sont des matchs en cinq sets. Commence par la tournée asia­tique pour revenir au top ; tu dois être au top pour remporter un tournoi. »

A suivre…

Publié le mardi 11 août 2026 à 14:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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