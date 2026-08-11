Carlos Alcaraz sera‐t‐il prêt pour l’US Open ? Et surtout, prendra‐t‐il le risque de jouer le dernier Grand Chelem sans avoir disputé de match offi­ciel depuis avril dernier ? Ce sont les ques­tions que tout le monde se pose dans le monde du tennis.

Absent depuis quatre mois en raison d’une bles­sure au poignet droit, l’Espagnol a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati (13 au 23 août).

Au micro d’ESPN, l’an­cien numéro 4 mondial José Luis Clerc, surnommé « Batata » en Argentine, lui conseille de ne prendre aucun risque.

​ « Ne parti­cipe pas à l’US Open. Tu n’as pas joué en compé­ti­tion depuis avril et ce sont des matchs en cinq sets. Commence par la tournée asia­tique pour revenir au top ; tu dois être au top pour remporter un tournoi. »

¡Atención, Carlitos ! 🚨



Batata Clerc le dejó un mensaje a Alcaraz a días del inicio del US Open. 🗣️



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A suivre…