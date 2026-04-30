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Le constat clair de Miguel Nadal, frère de Toni et oncle de Rafa : « À l’époque de Rafael, il y avait Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray, Alexander Zverev, Juan Martin Del Potro, David Ferrer. Aujourd’hui, la concur­rence est assez faible »

Par
Thomas S
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Avant l’ar­rivée et l’ex­plo­sion de Rafael Nadal sur le circuit profes­sionnel de tennis, Miguel Angel était le Nadal le plus connu de la famille. 

Footballeur profes­sionnel de 1986 à 2005, joueur du FC Barcelone pendant huit ans et inter­na­tional espa­gnol comp­tant pas moins de 63 sélec­tions, celui qui est le petit frère de Toni s’est récem­ment exprimé sur l’état actuel du circuit et notam­ment sur son jeune compa­triote, Carlos Alcaraz.

Et son constat est semblable à celui de son frangin, à savoir que la concur­rence est moins impor­tante aujourd’hui qu’à l’époque de son neveu et du fameux Big 3. 

« Avec Carlos Alcaraz, on parle d’un joueur qui a tout pour lui. Il possède un excellent service, un superbe coup droit, un bon revers, un physique impo­sant, il est rapide et il sait gérer la pres­sion. Un aspect positif est que le niveau de la concur­rence est actuel­le­ment assez faible. Aujourd’hui, le seul joueur qui fait de l’ombre à Alcaraz est Sinner. À l’époque de Rafael, il y avait Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray, Alexander Zverev, Juan Martin Del Potro, David Ferrer. Tous ces joueurs, on pouvait les affronter en quarts de finale, voire dès le premier tour, et ils pouvaient vous éliminer. Aujourd’hui, dans le cas d’Alcaraz, la situa­tion est très diffé­rente. Je ne vois pas beau­coup de joueurs capables de remporter un Grand Chelem. Je pense que c’est un joueur qui rempor­tera de nombreux Grands Chelems », a déclaré Miguel Nadal pour le site de paris, Bet Brothers.

Publié le jeudi 30 avril 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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