Avant l’arrivée et l’explosion de Rafael Nadal sur le circuit professionnel de tennis, Miguel Angel était le Nadal le plus connu de la famille.
Footballeur professionnel de 1986 à 2005, joueur du FC Barcelone pendant huit ans et international espagnol comptant pas moins de 63 sélections, celui qui est le petit frère de Toni s’est récemment exprimé sur l’état actuel du circuit et notamment sur son jeune compatriote, Carlos Alcaraz.
Et son constat est semblable à celui de son frangin, à savoir que la concurrence est moins importante aujourd’hui qu’à l’époque de son neveu et du fameux Big 3.
« Avec Carlos Alcaraz, on parle d’un joueur qui a tout pour lui. Il possède un excellent service, un superbe coup droit, un bon revers, un physique imposant, il est rapide et il sait gérer la pression. Un aspect positif est que le niveau de la concurrence est actuellement assez faible. Aujourd’hui, le seul joueur qui fait de l’ombre à Alcaraz est Sinner. À l’époque de Rafael, il y avait Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray, Alexander Zverev, Juan Martin Del Potro, David Ferrer. Tous ces joueurs, on pouvait les affronter en quarts de finale, voire dès le premier tour, et ils pouvaient vous éliminer. Aujourd’hui, dans le cas d’Alcaraz, la situation est très différente. Je ne vois pas beaucoup de joueurs capables de remporter un Grand Chelem. Je pense que c’est un joueur qui remportera de nombreux Grands Chelems », a déclaré Miguel Nadal pour le site de paris, Bet Brothers.
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 16:16