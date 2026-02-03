En s’inclinant en cinq sets face à Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a confirmé qu’il possédait un gros point faible dans son jeu : les matchs longs se terminant sur une cinquième manche décisive.
À chaque fois battu lorsqu’une rencontre dure plus de 3 heures et 50 minutes, l’Italien va réellement devoir progresser dans se secteur du jeu. C’est notamment ce qu’a laissé entendre son capitaine de Coupe Davis, Filippo Volandri, lors d’une intervention sur la chaîne SuperTennis TV.
« Sinner al quinto set non si conosce ancora abbastanza »— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) February 3, 2026
L’analisi di Filippo Volandri e Paolo Lorenzi sul tabù quinto set di Jannik Sinner 🎙️ pic.twitter.com/IMgDitaOB1
« Sinner ne se connaît pas encore assez au cinquième set. Il ne sait pas encore comment se gérer quand il arrive au cinquième set. Il n’a pas encore un nombre suffisamment élevé de matchs au cinquième set pour connaître parfaitement son corps et ses sensations dans ces moments‐là », a constaté Volandri avant l’intervention de l’ancien 33e mondial, Paolo Lorenzi, pas plus inquiet que cela pour son jeune compatriote. « C’est normal, parce que dans les huit derniers matchs en cinq sets, il n’a pas perdu parce qu’il est moins fort, mais peut‐être parce qu’il n’a pas encore cette expérience… cependant il y a de l’optimisme, avec le temps il deviendra un joueur dévastateur aussi au cinquième set. »
