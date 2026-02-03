En s’in­cli­nant en cinq sets face à Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, Jannik Sinner a confirmé qu’il possé­dait un gros point faible dans son jeu : les matchs longs se termi­nant sur une cinquième manche décisive.

À chaque fois battu lors­qu’une rencontre dure plus de 3 heures et 50 minutes, l’Italien va réel­le­ment devoir progresser dans se secteur du jeu. C’est notam­ment ce qu’a laissé entendre son capi­taine de Coupe Davis, Filippo Volandri, lors d’une inter­ven­tion sur la chaîne SuperTennis TV.

« Sinner al quinto set non si conosce ancora abbas­tanza »



L’analisi di Filippo Volandri e Paolo Lorenzi sul tabù quinto set di Jannik Sinner 🎙️ pic.twitter.com/IMgDitaOB1 — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) February 3, 2026

« Sinner ne se connaît pas encore assez au cinquième set. Il ne sait pas encore comment se gérer quand il arrive au cinquième set. Il n’a pas encore un nombre suffi­sam­ment élevé de matchs au cinquième set pour connaître parfai­te­ment son corps et ses sensa­tions dans ces moments‐là », a constaté Volandri avant l’in­ter­ven­tion de l’an­cien 33e mondial, Paolo Lorenzi, pas plus inquiet que cela pour son jeune compa­triote. « C’est normal, parce que dans les huit derniers matchs en cinq sets, il n’a pas perdu parce qu’il est moins fort, mais peut‐être parce qu’il n’a pas encore cette expé­rience… cepen­dant il y a de l’optimisme, avec le temps il deviendra un joueur dévas­ta­teur aussi au cinquième set. »