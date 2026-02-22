Présent cette semaine au Brésil où il remettra le trophée au vainqueur de l’ATP 500 de Rio ce dimanche, Andre Agassi a été interrogé sur l’état actuel du circuit et notamment sur la décision de l’ATP de supprimer des tournois de catégorie ATP 250 sur la tournée sud‐américaine du mois février sur terre battue.
Et l’ancien numéro 1 mondial a dressé un constant on ne peut plus lucide.
« Je n’ai pas une place privilégiée en coulisses pour toutes les raisons des décisions, mais ce que je vois, c’est que le sport est devenu un grand business. Certains joueurs sont traités comme des corporations maintenant. Le business est si grand que ça. Si tu veux savoir où va quelque chose, suis toujours l’argent. Cela dit, j’ai une place spéciale dans mon cœur pour l’Amérique du Sud et tous ses fans. J’aimerais voir que l’équité soit partagée. »
Publié le dimanche 22 février 2026 à 16:46