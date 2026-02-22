AccueilATPLe constat d'Andre Agassi sur l'état du circuit : "Si tu veux...
Le constat d'Andre Agassi sur l'état du circuit : « Si tu veux savoir où va quelque chose, suis toujours l'argent. Certains joueurs sont traités comme des corpo­ra­tions maintenant »

Présent cette semaine au Brésil où il remettra le trophée au vain­queur de l’ATP 500 de Rio ce dimanche, Andre Agassi a été inter­rogé sur l’état actuel du circuit et notam­ment sur la déci­sion de l’ATP de supprimer des tour­nois de caté­gorie ATP 250 sur la tournée sud‐américaine du mois février sur terre battue. 

Et l’an­cien numéro 1 mondial a dressé un constant on ne peut plus lucide. 

« Je n’ai pas une place privi­lé­giée en coulisses pour toutes les raisons des déci­sions, mais ce que je vois, c’est que le sport est devenu un grand busi­ness. Certains joueurs sont traités comme des corpo­ra­tions main­te­nant. Le busi­ness est si grand que ça. Si tu veux savoir où va quelque chose, suis toujours l’argent. Cela dit, j’ai une place spéciale dans mon cœur pour l’Amérique du Sud et tous ses fans. J’aimerais voir que l’équité soit partagée. »

Publié le dimanche 22 février 2026 à 16:46

