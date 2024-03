Lors du dernier épisode de son podcast « Advantage Connors », Jimmy Connors a tenté d’ex­pli­quer les diffi­cultés rencon­trées par Carlos Alcaraz ces derniers mois.

« À un très jeune âge, il a a connu de sacrés succès. Mais cela s’ac­com­pagne de quelques bles­sures que nous connais­sons. Je pense que certains joueurs ont compris comment le jouer et comment il joue. Ce qu’il a fait si bien au début les a un peu pris au dépourvu. Peut‐être qu’ils l’ont compris un peu. Peut‐être devrait‐il désor­mais changer un peu et essayer de trouver autre chose. Il ne s’agit pas d’un grand chan­ge­ment, mais de petites choses qu’il peut changer pour compenser un peu ses adver­saires. Il se peut qu’il traverse une période un peu plus creuse. Mais on peut voir qu’il aime le jeu, qu’il travaille dur et que pour conti­nuer à être au top, il va falloir qu’il s’y tienne. »