Gilles Simon avait des choses à dire lors de sa récente inter­view accordée à Eurosport.

Après s’être exprimé sur sa colla­bo­ra­tion avec Daniil Medvedev et répondu aux propos de Gilles Cervara, l’an­cien 6e joueur mondial a forcé­ment évoqué l’état actuel du tennis fran­çais, un sujet qui lui tient à coeur. Et son constat est assez limpide.

« J’ai l’im­pres­sion que, dans notre forma­tion, il y a une petite déper­di­tion qui fait qu’un joueur qui pour­rait gagner un Grand Chelem, chez nous, il va être 10e mondial. Un joueur qui a le poten­tiel pour être Top 10 sera 30e, etc. Selon moi, c’est ce qui fait qu’on ne gagne pas de Grand Chelem parce que, pour gagner UN Grand Chelem, il faudrait qu’on ait la chance d’avoir juste­ment un joueur qui a le poten­tiel d’en gagner 10. »