Gilles Simon avait des choses à dire lors de sa récente interview accordée à Eurosport.
Après s’être exprimé sur sa collaboration avec Daniil Medvedev et répondu aux propos de Gilles Cervara, l’ancien 6e joueur mondial a forcément évoqué l’état actuel du tennis français, un sujet qui lui tient à coeur. Et son constat est assez limpide.
« J’ai l’impression que, dans notre formation, il y a une petite déperdition qui fait qu’un joueur qui pourrait gagner un Grand Chelem, chez nous, il va être 10e mondial. Un joueur qui a le potentiel pour être Top 10 sera 30e, etc. Selon moi, c’est ce qui fait qu’on ne gagne pas de Grand Chelem parce que, pour gagner UN Grand Chelem, il faudrait qu’on ait la chance d’avoir justement un joueur qui a le potentiel d’en gagner 10. »
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 16:56