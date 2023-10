Invité à s’ex­primer sur Carlos Alcaraz lors de son passage sur le podcast de l’ATP, Roger Federer, qui s’est montré très élogieux envers le jeune espa­gnol grâce notam­ment à son titre décroché à Wimbledon face à Novak Djokovic, a égale­ment demandé un peu d’in­dul­gence suite à ses récentes défaites lors de la tournée asiatique.

Selon Roger, cette grande exigence de la part de certains fans et obser­va­teurs est évidem­ment liée à l’ère du Big 4.

« Bien sûr, à cause de ce que nous avons réalisé avec Rafa (Nadal), Novak (Djokovic), Andy (Murray) et moi‐même, tout le monde s’at­tend à ce que chaque géné­ra­tion produise son meilleur tennis chaque semaine pour une raison ou une autre, mais c’est diffi­cile à faire. Je pense que Carlos a fait de son mieux jusqu’à présent. Et il va perdre de temps en temps, comme à Shanghai. Mais il se débrouille très bien. Il a un grand jeu et un avenir incroyable devant lui. »