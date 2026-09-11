Fraîchement retraité des courts après une très belle carrière, Roberto Bautista Agut a accordé une longue interview à la Radio Nacional de España où il a été inyterrogé sur se nombreux sujets. Parmi eux, la récente et retentissante élimination de Novak Djokovic dès le premier tour de l’US Open.
Et pour l’ancien joueur espagnol, qui connaît très bien le Serbe pour l’avoir affronté à 12 reprises (9−3 pour Djokovic), les signes envoyés ne sont pas très rassurants.
« Je pense que le mental commence à fléchir quand, physiquement, on sent que son corps ne réagit plus de la même manière. Quand j’ai commencé à sentir que mon corps n’était plus le même, les doutes ont commencé à surgir. Ces doutes ont également une influence sur le court de tennis et dans les moments importants. C’est cette différence entre gagner trois ou quatre points de plus ou en perdre trois ou quatre qui peut faire la différence entre gagner ou perdre un match. J’ai l’impression que Novak traverse un peu cette situation. Ces derniers temps, on le voit un peu plus, entre guillemets, vulnérable physiquement, et je pense que ces doutes l’affectent sur le court et aussi sur le plan technique. L’US Open est un tournoi très exigeant, voire le plus exigeant. L’humidité y est très élevée, et je pourrais te montrer une photo de Novak Djokovic datant d’il y a 15 ans où il est pratiquement dans le même état. Que se passe‐t‐il ? Avant, il récupérait, surmontait ces moments difficiles, remportait le match et, le lendemain, il récupérait à nouveau. Aujourd’hui, il a plus de mal à surmonter ces situations, mais c’est logique et normal à 38 ou 39 ans. Le corps ne récupère plus de la même manière, même si on se prépare autant que possible. Comme je l’ai déjà dit, je me préparais même davantage qu’avant. »
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 19:15