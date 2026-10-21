Patrick Mouratoglou est de partout sur la toile : Instagram, Linkedin, Facebook, Twitter et même Youtube.

Dernièrement, c’est sur cette plate­forme que l’en­traî­neur fran­çais a donné son avis sur la légi­ti­mité d’Alexander Zverev en tant que futur numéro 1 mondial. Et selon lui, elle ne fait aucun doute étant donné que les bles­sures font partie inté­grante d’une carrière de joueur professionnel

« Zverev n’est peut‐être pas le meilleur joueur, mais il est numéro un mondial et il le mérite plei­ne­ment. Pour moi, la première chose à prendre en compte, c’est que c’est ton clas­se­ment qui déter­mine ta valeur. Si d’autres se blessent, tant pis pour eux. Je pense qu’un joueur ne se distingue pas seule­ment sur le court, mais qu’il doit aussi être en bonne santé et prendre soin de son corps. Par exemple, Jack Draper est un joueur incroyable, mais il ne peut pas conserver cette place au clas­se­ment car il est trop souvent blessé. Cela fait donc partie de son histoire, de sa carrière et, d’une certaine manière, de sa valeur. Ta santé, ta condi­tion physique, tout cela a aussi son impor­tance. Zverev est numéro un parce qu’il le mérite. Sinner et Alcaraz sont meilleurs que lui, mais ils ne sont pas numéro un. C’est lui le numéro un. »