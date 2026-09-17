Comme à chaque fois lors­qu’un tournoi du Grand Chelem s’achève, Toni Nadal prête sa plume pour une chro­nique dans le quoti­dien espa­gnol, El Pais.

Et après avoir évoqué la célé­bra­tion manquée d’Alexander Zverev, provo­quée par une concen­tra­tion extrême, l’oncle de Rafa a tenu à souli­gner tout le bien que la victoire à Roland‐Garros avait eu sur le jeu et la confiance de l’Allemand.

« La séré­nité et la confiance en soi qui accom­pagnent la victoire dans l’un des quatre tour­nois du Grand Chelem étaient à nouveau plei­ne­ment visibles dimanche lors de la perfor­mance de Sascha Zverev. Son triomphe à Roland‐Garros l’a méta­mor­phosé. De joueur en diffi­culté dans ce genre de tour­nois, inca­pable d’ex­primer tout son poten­tiel, il est devenu un joueur capable de livrer sa meilleure perfor­mance. Après son sacre pari­sien, il a réalisé son meilleur Wimbledon à ce jour, ne s’in­cli­nant que face au numéro un mondial, Jannik Sinner, au terme d’une finale serrée. »