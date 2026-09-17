Comme à chaque fois lorsqu’un tournoi du Grand Chelem s’achève, Toni Nadal prête sa plume pour une chronique dans le quotidien espagnol, El Pais.
Et après avoir évoqué la célébration manquée d’Alexander Zverev, provoquée par une concentration extrême, l’oncle de Rafa a tenu à souligner tout le bien que la victoire à Roland‐Garros avait eu sur le jeu et la confiance de l’Allemand.
« La sérénité et la confiance en soi qui accompagnent la victoire dans l’un des quatre tournois du Grand Chelem étaient à nouveau pleinement visibles dimanche lors de la performance de Sascha Zverev. Son triomphe à Roland‐Garros l’a métamorphosé. De joueur en difficulté dans ce genre de tournois, incapable d’exprimer tout son potentiel, il est devenu un joueur capable de livrer sa meilleure performance. Après son sacre parisien, il a réalisé son meilleur Wimbledon à ce jour, ne s’inclinant que face au numéro un mondial, Jannik Sinner, au terme d’une finale serrée. »
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 10:43