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Le constat limpide de Toni Nadal sur Alexander Zverev, titré à l’US Open : « De joueur en diffi­culté, inca­pable d’ex­primer tout son poten­tiel, il est devenu celui capable de livrer sa meilleure perfor­mance dans ce genre de tournois »

Par
Thomas S
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Comme à chaque fois lors­qu’un tournoi du Grand Chelem s’achève, Toni Nadal prête sa plume pour une chro­nique dans le quoti­dien espa­gnol, El Pais.

Et après avoir évoqué la célé­bra­tion manquée d’Alexander Zverev, provo­quée par une concen­tra­tion extrême, l’oncle de Rafa a tenu à souli­gner tout le bien que la victoire à Roland‐Garros avait eu sur le jeu et la confiance de l’Allemand. 

« La séré­nité et la confiance en soi qui accom­pagnent la victoire dans l’un des quatre tour­nois du Grand Chelem étaient à nouveau plei­ne­ment visibles dimanche lors de la perfor­mance de Sascha Zverev. Son triomphe à Roland‐Garros l’a méta­mor­phosé. De joueur en diffi­culté dans ce genre de tour­nois, inca­pable d’ex­primer tout son poten­tiel, il est devenu un joueur capable de livrer sa meilleure perfor­mance. Après son sacre pari­sien, il a réalisé son meilleur Wimbledon à ce jour, ne s’in­cli­nant que face au numéro un mondial, Jannik Sinner, au terme d’une finale serrée. »

Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 10:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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