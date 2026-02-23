Totalement surclassé par Carlos Alcaraz en finale de l’ATP 500 de Doha ce samedi (6−2, 6–1, en 50 minutes de jeu), Arthur Fils est revenu sur cette lourde défaite auprès de Marion Bartoli sur RMC Sports, dans l’émis­sion « Bartoli Time ».

Et après avoir expliqué pour­quoi il avait choisi deux coachs croates, dont Goran Ivanisevic, et un kiné alle­mand plutôt que des tech­ni­ciens fran­çais, le nouveau 34e joueur mondial a expliqué que l’Espagnol était tout simple­ment trop fort.

🗣 « Je ne m’y atten­dais pas du tout »,



« C’est toujours un peu à vif mais quand tu sors d’un match comme ça, tu te dis que tu dois tout améliorer. Je me dis que je suis capable de jouer au tennis et bien, mais il évolue à un niveau bien plus élevé que nous en ce moment. Quand je dis « nous », je prends tous les joueurs en dehors du Top 10. C’est pour ça qu’il est numéro 1 mondial et qu’il ne perd plus beau­coup de matchs, c’est qu’il joue vrai­ment bien. Il a réponse à peu près à tout ce que je fais. Sur un match comme samedi, j’étais un peu bloqué et à court de solu­tions. Mais jouer le numéro 1 après trois tour­nois, c’est sûr que ça n’al­lait pas être facile. Ça reste une belle expé­rience. Le match était un peu rapide (rires) mais c’était quand même cool de jouer le numéro 1 mondial. »