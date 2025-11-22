AccueilATPLe constat sans appel de Ljubicic : "Les joueurs ne sont pas...
Le constat sans appel de Ljubicic : « Les joueurs ne sont pas au niveau, donc je ne m’at­tends pas à ce que quelque chose change dans les deux ou trois prochaines années »

Interrogé par nos confrères espa­gnols de Punto de Break à propos de la domi­na­tion sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Ivan Ljubicic ne s’est pas montré très opti­miste pour le reste du circuit. 

« Les autres ne sont pas au niveau, ils n’at­teignent pas ce niveau, donc je ne m’at­tends pas à ce que quelque chose change dans les deux ou trois prochaines années. Peut‐être que quel­qu’un va émerger, mais ce seront des perfor­mances indi­vi­duelles ici et là, je ne pense pas qu’ils vont défier Carlos et Jannik au niveau mondial, sur une année entière. C’est inté­res­sant. Ce sont deux joueurs diffé­rents, deux person­na­lités diffé­rentes, donc c’est génial de voir ce contraste chaque fois qu’ils s’af­frontent. Les chiffres montrent que Carlos est légè­re­ment en avance sur Jannik, il est aussi un peu plus jeune, mais c’est fasci­nant et fantas­tique pour le tennis d’avoir une riva­lité comme celle‐ci juste après le Big 3. »

Publié le samedi 22 novembre 2025 à 18:45

