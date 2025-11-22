Interrogé par nos confrères espagnols de Punto de Break à propos de la domination sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Ivan Ljubicic ne s’est pas montré très optimiste pour le reste du circuit.
« Les autres ne sont pas au niveau, ils n’atteignent pas ce niveau, donc je ne m’attends pas à ce que quelque chose change dans les deux ou trois prochaines années. Peut‐être que quelqu’un va émerger, mais ce seront des performances individuelles ici et là, je ne pense pas qu’ils vont défier Carlos et Jannik au niveau mondial, sur une année entière. C’est intéressant. Ce sont deux joueurs différents, deux personnalités différentes, donc c’est génial de voir ce contraste chaque fois qu’ils s’affrontent. Les chiffres montrent que Carlos est légèrement en avance sur Jannik, il est aussi un peu plus jeune, mais c’est fascinant et fantastique pour le tennis d’avoir une rivalité comme celle‐ci juste après le Big 3. »
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 18:45