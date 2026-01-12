Auteur d’une très belle perfor­mance lors de l’United Cup, le Suisse semble en grande forme pour la dernière saison de sa carrière. C’est une bonne nouvelle pour le circuit car Stan est une légende et le voir à ce niveau est assez jouissif.

À l’issue de la défaite de la Suisse en finale, Stan a évoqué le tennis actuel et a avoué qu’il fallait savoir s’adapter.

« Pour la jeune géné­ra­tion, pour les joueurs qui arrivent, je pense que le style de jeu est diffé­rent de celui d’il y a 15 ans. Peut‐être à cause des condi­tions, des balles, qui sont plus lentes. On ne peut pas trop varier son jeu. C’est pour­quoi il faut jouer assez puis­sant des deux côtés et y aller à fond. C’est ce que nous avons vu un peu. »