Interrogé par Tennis Majors avant la nouvelle étape de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou), Alexander Bublik, 23e mondial et tout juste titré à Montpellier, a fait passer un message à l’ATP.

« Je suis pour les chan­ge­ments, et je veux qu’ils arrivent parce que nous jouons les mêmes tour­nois, avec les mêmes prix depuis 15 ans. Ils augmentent les prix de 2% et ils veulent que nous soyons heureux. Je pense donc que les chan­ge­ments sont cruciaux. Nous en avons besoin et les joueurs en ont besoin. Les joueurs méritent des chan­ge­ments, ils méritent d’être bien traités, bien payés, de jouer moins et de profiter davan­tage de l’at­mo­sphère, car sinon, il est très exigeant de jouer pendant 11 mois d’af­filée. Je pense donc que les joueurs méritent une meilleure vie. »