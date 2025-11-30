Alors que l’ATP va poursuivre sa réforme du calendrier en privilégiant les Masters 1000 au détriment des tournois de catégorie 250 et 500, certaines voix comment à s’élever contre cette volonté des instances dirigeantes.
C’est notamment le cas de l’actuel 72e joueur mondial, Mariano Navone, qui ne comprend pas pourquoi l’ATP ne s’engage pas davantage sur le continent sud‐américain, notamment en Argentine où les fans sont toujours au rendez‐vous.
« Tout cela est étrange, c’est difficile. Les idées de l’ATP sont parfois un peu controversées. J’ai l’impression qu’ils la boycottent. C’est la tournée qui vend le plus de billets. Cela me désole, car nous sommes un pays avec une incroyable tradition tennistique. Ce sont des bâtons dans les roues. Ce sont des tournois qui se vendent très bien. Je ne comprends pas cette vision des choses. »
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 16:17