Le coup de gueule de Mariano Navone (72e) contre l’ATP : « J’ai l’im­pres­sion qu’ils boycottent la tournée qui vend le plus de billets. Tout cela est étrange »

Par Thomas S

Alors que l’ATP va pour­suivre sa réforme du calen­drier en privi­lé­giant les Masters 1000 au détri­ment des tour­nois de caté­gorie 250 et 500, certaines voix comment à s’élever contre cette volonté des instances dirigeantes. 

C’est notam­ment le cas de l’ac­tuel 72e joueur mondial, Mariano Navone, qui ne comprend pas pour­quoi l’ATP ne s’en­gage pas davan­tage sur le conti­nent sud‐américain, notam­ment en Argentine où les fans sont toujours au rendez‐vous. 

« Tout cela est étrange, c’est diffi­cile. Les idées de l’ATP sont parfois un peu contro­ver­sées. J’ai l’im­pres­sion qu’ils la boycottent. C’est la tournée qui vend le plus de billets. Cela me désole, car nous sommes un pays avec une incroyable tradi­tion tennis­tique. Ce sont des bâtons dans les roues. Ce sont des tour­nois qui se vendent très bien. Je ne comprends pas cette vision des choses. »

Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 16:17

