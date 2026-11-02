« J’avoue que je suis un peu dubitatif. On nous parle d’un joueur fantastique mais il ne gagne pas de point en Grand Chelem. Dès qu’il y a un tournoi en France, il est absent. Il a 22 ans, c’est notre champion en devenir, j’ai quand même des inquiétudes pour le tennis français. Je suis inquiet moi. Il a du talent, il est jeune, 7e mondial, mais il n’arrive pas à enchaîner deux matchs en France », a insisté l’ancien cycliste et dirigeant d’équipe, Marc Madiot, dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC dimanche.
Heureusement, la lauréate de Wimbledon 2013, Marion Bartoli, était présente pour prendre la défense d’Arthur Fils et remettre les pendules à l’heure. Elle a notamment expliqué à quelle point la saison de son jeune compatriote était impressionnante après une absence aussi longue pour cause de blessure.
« Il n’a pas joué l’Open d’Australie et Roland‐Garros car il était blessé, donc il est sur deux Grands Chelems cette saison. Deux Grands Chelems, il bat Collignon à Wimbledon, il perd au deuxième tour sur Berrettini, qui a quand même fait finale de Wimbledon auparavant, je te rappelle. Et au premier tour de l’US Open, c’est sa réelle grosse déception, puisqu’il perd sur Tsitsipas, alors qu’il sortait effectivement d’un Masters 1000 remporté à Cincinnati. C’est un joueur qui, aujourd’hui, est en capacité d’aller challenger un top 10 à n’importe quel moment. C’est pour ça qu’il est 7e à la Race. Revenir, être 7e à la Race aujourd’hui, avec le niveau de l’ATP, quand tu sors de sept mois de blessure, c’est un exploit qui est énorme et qui est colossal. Donc moi, j’en ai marre systématiquement de faire du bashing en disant : ‘il ne gagne pas Roland, donc c’est un peintre’ ou ‘il joue pas en France, donc c’est un peintre.’ C’est bon ! Ne t’inquiète pas, il va faire une demie à Roland, une finale ou il va gagner ce tournoi ! Laissez lui le temps s’il vous plaît ! Il a gagné Barcelone, c’est un joueur fantastique quand il est à son meilleur niveau. Tout le monde déteste jouer contre lui. Il me rappelle Jo dans beaucoup d’éléments. »
Publié le lundi 2 novembre 2026 à 08:48