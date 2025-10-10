Dans une vidéo publiée sur Instagram, Patrick Mouratoglou a réagi aux critiques visant le niveau de jeu dans les années 1980, notamment lors de la finale de Roland‐Garros 1983 opposant Yannick Noah à Mats Wilander.
« J’ai vu beaucoup de gens se moquer du tennis des années 80… mais nous devrions toujours respecter les champions qui ont bâti ce sport. Sans eux, le tennis ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui ! C’était il y a 40 ans. Le tennis était beaucoup moins professionnel. Il n’y avait pas de préparateurs physiques ni de kinésithérapeutes sur le circuit. Les raquettes n’étaient pas les mêmes (…) Si vous preniez la balle tôt et commenciez à prendre des risques, c’était un risque énorme. Peu de joueurs le faisaient. Cela explique aussi en grande partie pourquoi les échanges étaient longs. Et la plupart des joueurs de l’époque ne profitaient des balles courtes comme ils le font aujourd’hui. Car aujourd’hui, avec leurs coups et le matériel dont ils disposent, s’ils avancent, s’ils prennent la balle tôt sur une balle courte, ils marquent un point gagnant (…) Respectez donc les champions. Merci beaucoup. Et comprenez simplement ce qui a changé dans le jeu entre les années 80 et l’année 2020. »
