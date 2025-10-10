AccueilATPLe coup de gueule de Mouratoglou : "J'ai vu beaucoup de gens...
Le coup de gueule de Mouratoglou : « J’ai vu beau­coup de gens se moquer… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Patrick Mouratoglou a réagi aux critiques visant le niveau de jeu dans les années 1980, notam­ment lors de la finale de Roland‐Garros 1983 oppo­sant Yannick Noah à Mats Wilander.

« J’ai vu beau­coup de gens se moquer du tennis des années 80… mais nous devrions toujours respecter les cham­pions qui ont bâti ce sport. Sans eux, le tennis ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui ! C’était il y a 40 ans. Le tennis était beau­coup moins profes­sionnel. Il n’y avait pas de prépa­ra­teurs physiques ni de kiné­si­thé­ra­peutes sur le circuit. Les raquettes n’étaient pas les mêmes (…) Si vous preniez la balle tôt et commen­ciez à prendre des risques, c’était un risque énorme. Peu de joueurs le faisaient. Cela explique aussi en grande partie pour­quoi les échanges étaient longs. Et la plupart des joueurs de l’époque ne profi­taient des balles courtes comme ils le font aujourd’hui. Car aujourd’hui, avec leurs coups et le maté­riel dont ils disposent, s’ils avancent, s’ils prennent la balle tôt sur une balle courte, ils marquent un point gagnant (…) Respectez donc les cham­pions. Merci beau­coup. Et comprenez simple­ment ce qui a changé dans le jeu entre les années 80 et l’année 2020. »

Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 18:53

