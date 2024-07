Alors que les épreuves de tennis aux Jeux olym­piques débu­te­ront le 27 juillet prochain, soit deux semaines après les finales dames et messieurs de Wimbledon, Martina Navratilova s’est insurgée contre ce calen­drier étouf­fant d’au­tant que l’US Open aura lieu seule­ment trois semaines après la fin de JO (du 26 août au 8 septembre).

Et pour étayer son propos, l’an­cienne numéro 1 mondiale a pris l’exemple de Novak Djokovic lors­qu’il avait failli réaliser le Grand Chelem calen­daire avant de s’in­cliner face à Daniil Medvedev à New‐York en 2021.

« Deux semaines après la fin de Wimbledon, les Jeux Olympiques commencent, les meilleurs joueurs doivent s’adapter très rapi­de­ment, c’est épui­sant émotion­nel­le­ment et physi­que­ment, et puis ensuite ils vont aller jouer sur des courts en dur. Je pense qu’ils seront vrai­ment épuisés à l’US Open. Ils seront bien pour les Jeux olym­piques, mais quelle est la quan­tité d’énergie dont vous disposez ? Je pense que cela a coûté le Grand Chelem calen­daire à Novak Djokovic il y a trois ans, et main­te­nant ils recom­mencent. Plus que la surface, c’est l’as­pect émotionnel et mental qui sera diffi­cile à gérer. »