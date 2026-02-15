S’exprimant dans le podcast « What’s the Call », dont les propos sont relayés par Tennis365, Stefanos Tsitsipas s’est exprimé sur le calen­drier. Le double fina­liste en Grand Chelem affirme être prêt à jouer davan­tage de tour­nois, à condi­tion que les sommes distri­buées aux joueurs (prize money) soient revues à la hausse. Selon lui, cette promesse faite par le président de l’ATP n’a jamais été tenue.

« Le plus frus­trant dans tout cela, c’est que vous nous faites travailler davan­tage, ce qui est très bien. Faites‐nous travailler davan­tage, mais augmentez au moins les prix. On m’avait fait cette promesse à l’époque où j’avais eu un entre­tien avec le président de l’ATP. Il m’avait parlé du projet « OneVision », et tout semblait parfait lors­qu’il me l’avait présenté. Mais il n’y a pas eu de chan­ge­ment signi­fi­catif en ce qui concerne les prix et la rému­né­ra­tion des joueurs pour leur parti­ci­pa­tion à davan­tage de tournois. »