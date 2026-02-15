S’exprimant dans le podcast « What’s the Call », dont les propos sont relayés par Tennis365, Stefanos Tsitsipas s’est exprimé sur le calendrier. Le double finaliste en Grand Chelem affirme être prêt à jouer davantage de tournois, à condition que les sommes distribuées aux joueurs (prize money) soient revues à la hausse. Selon lui, cette promesse faite par le président de l’ATP n’a jamais été tenue.
« Le plus frustrant dans tout cela, c’est que vous nous faites travailler davantage, ce qui est très bien. Faites‐nous travailler davantage, mais augmentez au moins les prix. On m’avait fait cette promesse à l’époque où j’avais eu un entretien avec le président de l’ATP. Il m’avait parlé du projet « OneVision », et tout semblait parfait lorsqu’il me l’avait présenté. Mais il n’y a pas eu de changement significatif en ce qui concerne les prix et la rémunération des joueurs pour leur participation à davantage de tournois. »
Publié le dimanche 15 février 2026 à 14:29