Alexander Zverev, principal favori cette semaine au Masters 1000 de Montréal, n’a pas mâché ses mots au sujet des règles de l’ATP concernant les joueurs qui font l’impasse sur certains tournois.
Selon l’Allemand, avec un calendrier toujours plus chargé et des Masters 1000 qui s’étalent désormais sur près de deux semaines, il est devenu impossible d’enchaîner toutes les épreuves. Il estime également que les joueurs doivent pouvoir préserver un équilibre entre leur carrière et leur vie de famille, sans être pénalisés pour avoir choisi de lever le pied à certains moments de la saison.
« Vous voudriez qu’on soit pénalisés au classement si l’on ne joue pas ? Honnêtement, si tout redevenait comme avant, avec des Masters 1000 disputés sur une semaine, on pourrait en discuter. Mais si vous nous demandez d’être absents pendant deux semaines et demie ou trois semaines pour les Grands Chelems, et qu’il en est de même pour les Masters 1000, vous ne pouvez pas ensuite nous obliger à tous les jouer. Désolé, mais c’est absurde » a déclaré Zverev.
Publié le lundi 3 août 2026 à 12:10