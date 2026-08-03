Alexander Zverev, prin­cipal favori cette semaine au Masters 1000 de Montréal, n’a pas mâché ses mots au sujet des règles de l’ATP concer­nant les joueurs qui font l’im­passe sur certains tournois.

Selon l’Allemand, avec un calen­drier toujours plus chargé et des Masters 1000 qui s’étalent désor­mais sur près de deux semaines, il est devenu impos­sible d’en­chaîner toutes les épreuves. Il estime égale­ment que les joueurs doivent pouvoir préserver un équi­libre entre leur carrière et leur vie de famille, sans être péna­lisés pour avoir choisi de lever le pied à certains moments de la saison.

« Vous voudriez qu’on soit péna­lisés au clas­se­ment si l’on ne joue pas ? Honnêtement, si tout rede­ve­nait comme avant, avec des Masters 1000 disputés sur une semaine, on pour­rait en discuter. Mais si vous nous demandez d’être absents pendant deux semaines et demie ou trois semaines pour les Grands Chelems, et qu’il en est de même pour les Masters 1000, vous ne pouvez pas ensuite nous obliger à tous les jouer. Désolé, mais c’est absurde » a déclaré Zverev.