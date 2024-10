À l’oc­ca­sion de la sortie de son livre « Balles neuves », Henri Leconte a récem­ment accordée une inter­view au Courrier de l’Ouest dans laquelle il répond à la ques­tion suivante : « Comment expliquez‐vous que les joueuses et joueurs fran­çais n’ar­rivent plus au sommet du tennis mondial ? »

« C’est un cap supplé­men­taire. C’est beau­coup de sacri­fices et d’en­ga­ge­ment. Est‐ce qu’ils ont vrai­ment envie de le faire ? Il faut partir de France, aller à l’étranger et souf­frir. En France, on est protégé et dans notre cocon. Allons passer du temps en Espagne, en Serbie, dans d’autres pays qui s’en­traînent diffé­rem­ment. On a un Grand Chelem en France, Roland‐Garros, et on n’a pas un mec qui s’en­traîne sur terre ! »