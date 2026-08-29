Roger Federer était présent à Newport pour un événe­ment très parti­cu­lier : son intro­ni­sa­tion, ample­ment méritée, au Hall of Fame du tennis.

Pour l’occasion, le Suisse n’a pas pu résister à l’envie de retrouver les courts en gazon du Newport Lawn Tennis Club, parti­ci­pant à une exhi­bi­tion aux côtés de plusieurs légendes améri­caines, dont McEnroe.

Tout de blanc vêtu, Federer a montré qu’il n’avait rien perdu de sa classe et de son élégance raquette en main, encore moins sur gazon, sa surface de prédi­lec­tion tout au long de sa carrière, comme vous pouvez le constater sur cette vidéo.

Roger Federer played some grass court tennis today in Newport.



And did THIS.



📽️ ig lisap­phire / Lisa Rokhmina pic.twitter.com/SvSdL0VAYL — José Morgado (@josemorgado) August 29, 2026

La classe de Federer est inégalable…