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Le coup magique de Federer contre McEnroe pour son retour sur gazon !

Par
Antoine Touchard
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2024

Roger Federer était présent à Newport pour un événe­ment très parti­cu­lier : son intro­ni­sa­tion, ample­ment méritée, au Hall of Fame du tennis.

Pour l’occasion, le Suisse n’a pas pu résister à l’envie de retrouver les courts en gazon du Newport Lawn Tennis Club, parti­ci­pant à une exhi­bi­tion aux côtés de plusieurs légendes améri­caines, dont McEnroe.

Tout de blanc vêtu, Federer a montré qu’il n’avait rien perdu de sa classe et de son élégance raquette en main, encore moins sur gazon, sa surface de prédi­lec­tion tout au long de sa carrière, comme vous pouvez le constater sur cette vidéo.

La classe de Federer est inégalable…

Publié le samedi 29 août 2026 à 11:06

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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