Roger Federer était présent à Newport pour un événement très particulier : son intronisation, amplement méritée, au Hall of Fame du tennis.
Pour l’occasion, le Suisse n’a pas pu résister à l’envie de retrouver les courts en gazon du Newport Lawn Tennis Club, participant à une exhibition aux côtés de plusieurs légendes américaines, dont McEnroe.
Tout de blanc vêtu, Federer a montré qu’il n’avait rien perdu de sa classe et de son élégance raquette en main, encore moins sur gazon, sa surface de prédilection tout au long de sa carrière, comme vous pouvez le constater sur cette vidéo.
La classe de Federer est inégalable…
Publié le samedi 29 août 2026 à 11:06