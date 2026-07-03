Rafael Nadal a multi­plié les prises de paroles depuis la sortie de la série‐documentaire consa­crée à sa carrière sur Netflix.

Et si Serena Williams a fait son grand retour à Wimbledon, à l’âge de 44 ans après presque quatre ans d’ab­sence, le Majorquin a lui assuré qu’il ne revien­drait jamais sur le circuit en tant que joueur.

« Pour moi, ce chapitre est défi­ni­ti­ve­ment clos. La compé­ti­tion ne me manque pas. Évidemment, certaines sensa­tions me manquent encore, car ce sont des émotions que je ne revi­vrai sans doute jamais dans un autre domaine de ma vie. Mais je suis en paix avec la déci­sion que j’ai prise. Je l’ai prise lorsque j’ai senti que je ne pouvais plus concourir au niveau que je souhai­tais. J’ai tout essayé avant de prendre ma retraite et, lorsque j’ai compris que mon corps n’allait pas répondre à mes attentes, j’ai accepté que le moment était venu de tourner la page. Je n’ai jamais détesté le tennis. J’ai toujours pris du plaisir à jouer, même pendant les moments les plus diffi­ciles, avec les bles­sures ou tous les défis qu’implique une carrière aussi longue. Je me suis retiré parce que mon corps ne me permet­tait plus de jouer au niveau que je souhai­tais, et non parce que j’avais perdu ma passion pour ce sport », a déclaré l’homme aux 14 Roland‐Garros lors d’une inter­view accordée à CNBC Sport, dont les propos sont relayés par Punto de Break.