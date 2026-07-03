Rafael Nadal a multiplié les prises de paroles depuis la sortie de la série‐documentaire consacrée à sa carrière sur Netflix.
Et si Serena Williams a fait son grand retour à Wimbledon, à l’âge de 44 ans après presque quatre ans d’absence, le Majorquin a lui assuré qu’il ne reviendrait jamais sur le circuit en tant que joueur.
« Pour moi, ce chapitre est définitivement clos. La compétition ne me manque pas. Évidemment, certaines sensations me manquent encore, car ce sont des émotions que je ne revivrai sans doute jamais dans un autre domaine de ma vie. Mais je suis en paix avec la décision que j’ai prise. Je l’ai prise lorsque j’ai senti que je ne pouvais plus concourir au niveau que je souhaitais. J’ai tout essayé avant de prendre ma retraite et, lorsque j’ai compris que mon corps n’allait pas répondre à mes attentes, j’ai accepté que le moment était venu de tourner la page. Je n’ai jamais détesté le tennis. J’ai toujours pris du plaisir à jouer, même pendant les moments les plus difficiles, avec les blessures ou tous les défis qu’implique une carrière aussi longue. Je me suis retiré parce que mon corps ne me permettait plus de jouer au niveau que je souhaitais, et non parce que j’avais perdu ma passion pour ce sport », a déclaré l’homme aux 14 Roland‐Garros lors d’une interview accordée à CNBC Sport, dont les propos sont relayés par Punto de Break.
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 18:20