Si l’on ne peut pas encore dire qu’il est devenu trop vieux pour pouvoir rivaliser sur les plus grands tournois du circuit, comme en témoignent sa finale à l’Open d’Australie en début d’année et son sacre sur l’ATP 500 de Pékin il y a quelques semaines, force est de constater que Novak Djokovic est en train de décliner.
Fraîchement éliminé au deuxième tour du Rolex Paris Masters par Rinky Hijikata, joueur contre lequel il n’aurait jamais perdu il y a encore quelques mois, le Serbe n’aura donc jamais atteint les quarts de finale en Masters 1000 cette année en cinq participations. Une première depuis 26 ans et la saison 2005.
Le bilan de Novak Djokovic en Masters 1000 en 2026 :
Indian Wells – Quatrième tour (défaite contre Jack Draper)
Miami – Forfait
Monte‐Carlo – Forfait
Madrid – Forfait
Rome – Deuxième tour (défaite contre Dino Prizmic)
Montréal – Forfait
Cincinnati – Deuxième tour (défaite contre Thiago Tirante)
Shanghai – Deuxième tour (défaite contre Hubert Hurkacz)
Paris – Deuxième tour (Défaite contre Rinky Hijikata)
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 14:44