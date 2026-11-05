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Le déclin de Novak Djokovic résumé en un chiffre

Par
Thomas S
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Si l’on ne peut pas encore dire qu’il est devenu trop vieux pour pouvoir riva­liser sur les plus grands tour­nois du circuit, comme en témoignent sa finale à l’Open d’Australie en début d’année et son sacre sur l’ATP 500 de Pékin il y a quelques semaines, force est de constater que Novak Djokovic est en train de décliner. 

Fraîchement éliminé au deuxième tour du Rolex Paris Masters par Rinky Hijikata, joueur contre lequel il n’au­rait jamais perdu il y a encore quelques mois, le Serbe n’aura donc jamais atteint les quarts de finale en Masters 1000 cette année en cinq parti­ci­pa­tions. Une première depuis 26 ans et la saison 2005.

Le bilan de Novak Djokovic en Masters 1000 en 2026 :

Indian Wells – Quatrième tour (défaite contre Jack Draper)
Miami – Forfait
Monte‐Carlo – Forfait
Madrid – Forfait
Rome – Deuxième tour (défaite contre Dino Prizmic)
Montréal – Forfait
Cincinnati – Deuxième tour (défaite contre Thiago Tirante)
Shanghai – Deuxième tour (défaite contre Hubert Hurkacz)
Paris – Deuxième tour (Défaite contre Rinky Hijikata)

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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