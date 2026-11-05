Si l’on ne peut pas encore dire qu’il est devenu trop vieux pour pouvoir riva­liser sur les plus grands tour­nois du circuit, comme en témoignent sa finale à l’Open d’Australie en début d’année et son sacre sur l’ATP 500 de Pékin il y a quelques semaines, force est de constater que Novak Djokovic est en train de décliner.

Fraîchement éliminé au deuxième tour du Rolex Paris Masters par Rinky Hijikata, joueur contre lequel il n’au­rait jamais perdu il y a encore quelques mois, le Serbe n’aura donc jamais atteint les quarts de finale en Masters 1000 cette année en cinq parti­ci­pa­tions. Une première depuis 26 ans et la saison 2005.

Le bilan de Novak Djokovic en Masters 1000 en 2026 :

Indian Wells – Quatrième tour (défaite contre Jack Draper)

Miami – Forfait

Monte‐Carlo – Forfait

Madrid – Forfait

Rome – Deuxième tour (défaite contre Dino Prizmic)

Montréal – Forfait

Cincinnati – Deuxième tour (défaite contre Thiago Tirante)

Shanghai – Deuxième tour (défaite contre Hubert Hurkacz)

Paris – Deuxième tour (Défaite contre Rinky Hijikata)