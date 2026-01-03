Âgé de 23 ans, Lorenzo Musetti se projette déjà à très long terme. Dans un entretien accordé au Corriere della Sera, le septième joueur mondial a notamment évoqué sa paternité.
Questionné sur la possibilité de voir ses enfants Ludovico et Leandro emprunter le même chemin que lui, l’Italien précise que l’idée de jouer en double avec l’un des deux ne lui déplairait pas. Une situation rappelant celle de Lebron James au basket qui avait joué avec son fils lors d’un match NBA, en octobre 2024.
« Je voudrais être un père qui remet l’avenir entre les mains de ses enfants. J’espère qu’ils voudront faire des études : je paierai volontiers leurs frais universitaires et leurs voyages, car c’est le meilleur moyen de comprendre comment fonctionne le monde. Je ne serais pas contre jouer en double dans un tournoi avec l’un de mes enfants : il faudra qu’ils soient précoces ou que je sois un autre Djokovic, et continuer jusqu’à quarante ans ! »
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 19:18