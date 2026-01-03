Âgé de 23 ans, Lorenzo Musetti se projette déjà à très long terme. Dans un entre­tien accordé au Corriere della Sera, le septième joueur mondial a notam­ment évoqué sa paternité.

Questionné sur la possi­bi­lité de voir ses enfants Ludovico et Leandro emprunter le même chemin que lui, l’Italien précise que l’idée de jouer en double avec l’un des deux ne lui déplai­rait pas. Une situa­tion rappe­lant celle de Lebron James au basket qui avait joué avec son fils lors d’un match NBA, en octobre 2024.

« Je voudrais être un père qui remet l’avenir entre les mains de ses enfants. J’espère qu’ils voudront faire des études : je paierai volon­tiers leurs frais univer­si­taires et leurs voyages, car c’est le meilleur moyen de comprendre comment fonc­tionne le monde. Je ne serais pas contre jouer en double dans un tournoi avec l’un de mes enfants : il faudra qu’ils soient précoces ou que je sois un autre Djokovic, et conti­nuer jusqu’à quarante ans ! »