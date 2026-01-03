AccueilATPLe défi ambitieux de Musetti : "Je ne serais pas contre jouer...
ATP

Le défi ambi­tieux de Musetti : « Je ne serais pas contre jouer en double dans un tournoi avec l’un de mes enfants »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

0

Âgé de 23 ans, Lorenzo Musetti se projette déjà à très long terme. Dans un entre­tien accordé au Corriere della Sera, le septième joueur mondial a notam­ment évoqué sa paternité.

Questionné sur la possi­bi­lité de voir ses enfants Ludovico et Leandro emprunter le même chemin que lui, l’Italien précise que l’idée de jouer en double avec l’un des deux ne lui déplai­rait pas. Une situa­tion rappe­lant celle de Lebron James au basket qui avait joué avec son fils lors d’un match NBA, en octobre 2024.

« Je voudrais être un père qui remet l’avenir entre les mains de ses enfants. J’espère qu’ils voudront faire des études : je paierai volon­tiers leurs frais univer­si­taires et leurs voyages, car c’est le meilleur moyen de comprendre comment fonc­tionne le monde. Je ne serais pas contre jouer en double dans un tournoi avec l’un de mes enfants : il faudra qu’ils soient précoces ou que je sois un autre Djokovic, et conti­nuer jusqu’à quarante ans ! »

Publié le samedi 3 janvier 2026 à 19:18

Article précédent
Dorian Descloix, entraî­neur de Monfils sur sa première expé­rience : « Gaël mène 5–4 au troi­sième sets contre Federer, il sert pour le match. Il vient de mon côté, me regarde et il me dit : « donne moi les zones au service. Je sers où ? »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.