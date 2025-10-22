AccueilATPLe délire autour de Sinner va très loin : "Nous demandons le...
Le délire autour de Sinner va très loin : « Nous deman­dons le retrait de tous les honneurs et distinc­tions qui lui ont été accordés. Sa déci­sion est un affront à l’Italie, au peuple italien et à des millions de passionnés de tennis »

En refu­sant de parti­ciper aux phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu du 18 au 23 novembre à Bologne, en Italie, Jannik Sinner a suscité de nombreuses et parfois très vives critiques.

Si certains ont volé à son secours comme ses illustres compa­triotes, Paolo Bertolucci et Adriano Panatta, d’autres sont allés très loin. C’est notam­ment le cas de la Codacons, l’as­so­cia­tion italienne de défense des consom­ma­teurs, qui a publié un commu­niqué au vitriol contre l’ac­tuel 2e joueur mondial. 

« La déci­sion de Sinner de refuser de parti­ciper à la Coupe Davis est un affront à l’Italie, au peuple italien et à des millions de passionnés de tennis. On ne peut pas repré­senter l’Italie sur la scène inter­na­tio­nale en reti­rant des distinc­tions offi­cielles et en prenant ensuite des déci­sions spor­tives diamé­tra­le­ment oppo­sées. C’est pour­quoi nous deman­dons le retrait de tous les honneurs et distinc­tions insti­tu­tion­nelles qui lui ont été accordés, de sa nomi­na­tion comme ambas­sa­deur de la diplo­matie spor­tive par la Farnesina au collier d’or du mérite sportif du CONI, en passant par la citoyen­neté d’hon­neur de la ville de Turin. Si Sinner consa­crait moins de temps à l’en­re­gis­tre­ment de publi­cités, quel que soit son produit, il pour­rait peut‐être mieux repré­senter son pays, dans le sport comme en dehors. »

Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 16:48

