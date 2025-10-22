En refusant de participer aux phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu du 18 au 23 novembre à Bologne, en Italie, Jannik Sinner a suscité de nombreuses et parfois très vives critiques.
Si certains ont volé à son secours comme ses illustres compatriotes, Paolo Bertolucci et Adriano Panatta, d’autres sont allés très loin. C’est notamment le cas de la Codacons, l’association italienne de défense des consommateurs, qui a publié un communiqué au vitriol contre l’actuel 2e joueur mondial.
« La décision de Sinner de refuser de participer à la Coupe Davis est un affront à l’Italie, au peuple italien et à des millions de passionnés de tennis. On ne peut pas représenter l’Italie sur la scène internationale en retirant des distinctions officielles et en prenant ensuite des décisions sportives diamétralement opposées. C’est pourquoi nous demandons le retrait de tous les honneurs et distinctions institutionnelles qui lui ont été accordés, de sa nomination comme ambassadeur de la diplomatie sportive par la Farnesina au collier d’or du mérite sportif du CONI, en passant par la citoyenneté d’honneur de la ville de Turin. Si Sinner consacrait moins de temps à l’enregistrement de publicités, quel que soit son produit, il pourrait peut‐être mieux représenter son pays, dans le sport comme en dehors. »
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 16:48