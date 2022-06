Quelques jours après son 14e trophée remporté à Roland‐Garros, Rafael Nadal a présidé la remise des diplômes de sa Rafa Nadal Academy où 33 étudiants ont été honorés. Aux côtés du basket­teur Ricky Rubio, invité pour l’oc­ca­sion, Rafa a prononcé un discours d’en­viron cinq minutes avec la patience comme thème principal.

« Je sais que ce qui est à la mode actuel­le­ment, c’est l’im­mé­dia­teté et que la patience n’est pas une vertu très appré­ciée. Lorsque nous voulons quoi que ce soit, il nous suffit de prendre notre télé­phone portable et de faire un achat, de voir un article d’ac­tua­lité ou d’ob­tenir l’in­for­ma­tion dont nous avons besoin. Je voudrais vous rappeler que les grands objec­tifs dans la vie ne sont pas atteints du jour au lende­main. On les atteint en se battant, en luttant et en tirant les leçons des chutes. L’échec est seule­ment mauvais si vous ne savez pas comment vous relever et vous battre à nouveau. »