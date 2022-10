Alors que le jeune papa Rafael Nadal se prépare pour la fin de saison, durant laquelle il devrait jouer le Masters 1000 de Paris‐Bercy (30 octobre au 6 novembre), les Finales ATP (13 au 20 novembre à Turin), avant de partir en tournée avec Casper Ruud en Amérique du Sud, son docteur, Angel Ruiz‐Cotorro, a donné de ses nouvelles.

Au cours d’une inter­view accordée à El Comercio, le médecin a aussi révélé le « secret » de la réus­site de Rafa à ses yeux.

« Je pense que le secret est de travailler dur, d’être passionné par ce sport, d’es­sayer de s’amé­liorer chaque jour et d’avoir des qualités physiques et tennis­tiques excep­tion­nelles. Il est un joueur histo­rique pour notre sport et il continue à nous donner de la joie », a déclaré Angel Ruiz‐Cotorro.