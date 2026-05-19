Vainqueur des cinq premiers Masters 1000 de la saison (Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, Madrid et Rome), Jannik Sinner a marqué l’histoire du tennis en deve­nant notam­ment le plus jeune joueur à remporter l’ensemble des tour­nois de cette catégorie.

L’Italien abor­dera désor­mais Roland‐Garros dans la peau du grand favori, en l’absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz. Mais pour Justine Henin, le numéro 1 mondial devra toute­fois composer avec la fatigue accu­mulée ces dernières semaines.

Dans un entre­tien accordé à L’Equipe, la septuple lauréate en Grand Chelem s’est inter­rogée sur les consé­quences du calen­drier chargé de Sinner :

« C’est seule­ment pendant Roland‐Garros qu’il va savoir si son choix de plan­ning a été le bon. Là, il était engagé à Rome et il avait envie de gagner ce dernier Masters 1000 qui lui manquait, de gagner à la maison. Mais je suis sûre que, dans sa tête, il était déjà dans deux tempo­ra­lités diffé­rentes. À Rome mais aussi à Roland‐Garros. C’est un Grand Chelem et c’est toujours parti­cu­lier. Sinner se méfie un peu de lui‐même mais c’est aussi pour ça qu’il se donnera une bonne chance de pouvoir aller au bout aussi à Paris. Imaginez, il peut gagner le dernier Grand Chelem qui lui manque. Il ne lui restera plus que les Jeux Olympiques. »