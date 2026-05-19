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Le doute de Justine Henin sur Jannik Sinner : « C’est seule­ment pendant Roland‐Garros qu’il va savoir si son choix a été le bon »

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur des cinq premiers Masters 1000 de la saison (Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, Madrid et Rome), Jannik Sinner a marqué l’histoire du tennis en deve­nant notam­ment le plus jeune joueur à remporter l’ensemble des tour­nois de cette catégorie.

L’Italien abor­dera désor­mais Roland‐Garros dans la peau du grand favori, en l’absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz. Mais pour Justine Henin, le numéro 1 mondial devra toute­fois composer avec la fatigue accu­mulée ces dernières semaines.

Dans un entre­tien accordé à L’Equipe, la septuple lauréate en Grand Chelem s’est inter­rogée sur les consé­quences du calen­drier chargé de Sinner :

« C’est seule­ment pendant Roland‐Garros qu’il va savoir si son choix de plan­ning a été le bon. Là, il était engagé à Rome et il avait envie de gagner ce dernier Masters 1000 qui lui manquait, de gagner à la maison. Mais je suis sûre que, dans sa tête, il était déjà dans deux tempo­ra­lités diffé­rentes. À Rome mais aussi à Roland‐Garros. C’est un Grand Chelem et c’est toujours parti­cu­lier. Sinner se méfie un peu de lui‐même mais c’est aussi pour ça qu’il se donnera une bonne chance de pouvoir aller au bout aussi à Paris. Imaginez, il peut gagner le dernier Grand Chelem qui lui manque. Il ne lui restera plus que les Jeux Olympiques. »

Publié le mardi 19 mai 2026 à 08:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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