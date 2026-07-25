C’est l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de ce samedi sur la planète tennis : Jannik Sinner et Novak Djokovic ne dispu­te­ront pas le Masters 1000 de Montréal, du 2 au 13 août.

Si le forfait du Serbe n’est pas une surprise compte tenu de son âge et de la gestion de son calen­drier ces dernières années, c’est en revanche plus surpre­nant pour le numéro 1 mondial.

Alors que la fédé­ra­tion cana­dienne s’est offus­quée de cette déci­sion en inter­pel­lant l’ATP sur ces forfaits de dernières minutes, notre confrère John Horn a tenu à rela­ti­viser ce choix, expli­quant que l’évè­ne­ment cana­dien a souvent été sacrifié par les meilleurs joueurs du circuit.

Agree the Sinner skip­ping Montreal is an issue but remember Federer Nadal & Djokovic have all passed on Canada at times in the past when it was a one week event… The bigger issue is where the event sits on the calendar & there is not much you can do about that #ATP — John Horn (@SportsHorn) July 25, 2026

« Je suis d’ac­cord, le fait que Sinner fasse l’im­passe sur Montréal pose problème, mais n’ou­blions pas que Federer, Nadal et Djokovic ont tous déjà fait l’im­passe sur le tournoi cana­dien par le passé, à l’époque où il ne durait qu’une semaine… Le vrai problème, c’est la place qu’oc­cupe ce tournoi dans le calen­drier, et on ne peut pas y faire grand‐chose. »