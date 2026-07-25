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« Le fait que Sinner fasse l’im­passe sur Montréal pose problème, mais n’ou­blions pas que Federer, Nadal et Djokovic ont tous fait la même chose par le passé, à l’époque où le tournoi ne durait qu’une semaine », explique John Horn

Par
Thomas S
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C’est l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de ce samedi sur la planète tennis : Jannik Sinner et Novak Djokovic ne dispu­te­ront pas le Masters 1000 de Montréal, du 2 au 13 août. 

Si le forfait du Serbe n’est pas une surprise compte tenu de son âge et de la gestion de son calen­drier ces dernières années, c’est en revanche plus surpre­nant pour le numéro 1 mondial.

Alors que la fédé­ra­tion cana­dienne s’est offus­quée de cette déci­sion en inter­pel­lant l’ATP sur ces forfaits de dernières minutes, notre confrère John Horn a tenu à rela­ti­viser ce choix, expli­quant que l’évè­ne­ment cana­dien a souvent été sacrifié par les meilleurs joueurs du circuit. 

« Je suis d’ac­cord, le fait que Sinner fasse l’im­passe sur Montréal pose problème, mais n’ou­blions pas que Federer, Nadal et Djokovic ont tous déjà fait l’im­passe sur le tournoi cana­dien par le passé, à l’époque où il ne durait qu’une semaine… Le vrai problème, c’est la place qu’oc­cupe ce tournoi dans le calen­drier, et on ne peut pas y faire grand‐chose. »

Publié le samedi 25 juillet 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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