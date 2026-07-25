C’est l’information principale de ce samedi sur la planète tennis : Jannik Sinner et Novak Djokovic ne disputeront pas le Masters 1000 de Montréal, du 2 au 13 août.
Si le forfait du Serbe n’est pas une surprise compte tenu de son âge et de la gestion de son calendrier ces dernières années, c’est en revanche plus surprenant pour le numéro 1 mondial.
Alors que la fédération canadienne s’est offusquée de cette décision en interpellant l’ATP sur ces forfaits de dernières minutes, notre confrère John Horn a tenu à relativiser ce choix, expliquant que l’évènement canadien a souvent été sacrifié par les meilleurs joueurs du circuit.
Agree the Sinner skipping Montreal is an issue but remember Federer Nadal & Djokovic have all passed on Canada at times in the past when it was a one week event… The bigger issue is where the event sits on the calendar & there is not much you can do about that #ATP— John Horn (@SportsHorn) July 25, 2026
« Je suis d’accord, le fait que Sinner fasse l’impasse sur Montréal pose problème, mais n’oublions pas que Federer, Nadal et Djokovic ont tous déjà fait l’impasse sur le tournoi canadien par le passé, à l’époque où il ne durait qu’une semaine… Le vrai problème, c’est la place qu’occupe ce tournoi dans le calendrier, et on ne peut pas y faire grand‐chose. »
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 17:17