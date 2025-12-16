Et si un nouveau Rafael Nadal venait terroriser le circuit professionnel d’ici une grosse quinzaine d’années ?
S’il est évidemment encore trop tôt pour prédire une telle chose, le fils aîné de l’homme aux 14 Roland‐Garros, qui porte le même prénom que son papa, a été aperçu sur un court de l’académie familial avec une raquette à la main.
Rafa and Junior today at the RNA 😍🎾— Mag Bess (@mag_bess) December 16, 2025
Racket in right hand 😉 pic.twitter.com/AjLqIMfbxD
Il n’en fallait pas plus pour enflammer la toile et les fans du Majorquin qui voit déjà dans le petit Rafael un signe successeur de son paternel. Rendez‐vous dans quelques années…
