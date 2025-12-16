AccueilInsoliteLe fils aîné de Rafael Nadal déjà prêt à prendre la relève...
Le fils aîné de Rafael Nadal déjà prêt à prendre la relève de son papa !

Et si un nouveau Rafael Nadal venait terro­riser le circuit profes­sionnel d’ici une grosse quin­zaine d’années ? 

S’il est évidem­ment encore trop tôt pour prédire une telle chose, le fils aîné de l’homme aux 14 Roland‐Garros, qui porte le même prénom que son papa, a été aperçu sur un court de l’aca­démie fami­lial avec une raquette à la main. 

Il n’en fallait pas plus pour enflammer la toile et les fans du Majorquin qui voit déjà dans le petit Rafael un signe succes­seur de son paternel. Rendez‐vous dans quelques années… 

