Et si un nouveau Rafael Nadal venait terro­riser le circuit profes­sionnel d’ici une grosse quin­zaine d’années ?

S’il est évidem­ment encore trop tôt pour prédire une telle chose, le fils aîné de l’homme aux 14 Roland‐Garros, qui porte le même prénom que son papa, a été aperçu sur un court de l’aca­démie fami­lial avec une raquette à la main.

Rafa and Junior today at the RNA 😍🎾

Racket in right hand 😉 pic.twitter.com/AjLqIMfbxD — Mag Bess (@mag_bess) December 16, 2025

Il n’en fallait pas plus pour enflammer la toile et les fans du Majorquin qui voit déjà dans le petit Rafael un signe succes­seur de son paternel. Rendez‐vous dans quelques années…