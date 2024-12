C’est sans aucun doute la belle histoire de cette fin d’année 2024.

Alors que l’Open d’Australie, qui aura lieu du 12 au 26 janvier 2025, a distribué l’en­semble de ses invi­ta­tions, l’une d’entre elles concer­nant le tableau des quali­fi­ca­tions a été attribué à un certain Cruz Hewitt (16 ans, 1264e mondial), qui n’est autre que le fils de Lleyton Hewitt.

C’est la toute première fois que le fils de l’ac­tuel capi­taine de l’équipe austra­lienne de Coupe Davis humera l’odeur d’un tournoi du Grand Chelem. Une expé­rience unique pour ce jeune joueur qui risque d’être beau­coup soutenu par les fans locaux.

Lleyton Hewitt’s 16‐year‐old son, Cruz, is one step closer to making his Grand Slam debut after recei­ving an Australian Open quali­fying wild­card ! 🇦🇺



2025 will mark 20 years since his father’s final in Melbourne and 28 years after he made his debut Down Under as a 15‐year‐old. 🤯 pic.twitter.com/Ds0Q1AeVg3