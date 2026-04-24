Inutile de préciser que l’annonce choc du forfait de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros, où il est double tenant du titre, fait beaucoup parler sur la toile.
Alors que certains commencent à prétendre que c’est une incroyable opportunité pour Novak Djokovic de remporter un 25e tournoi du Grand Chelem, d’autres estiment qu’en cas de blessure de Jannik Sinner, nouveau grand favori, on pourrait assister à un tournoi historique en termes de suspense.
C’est notamment l’avis de Romain Next Gen, bien connu des fans (33 000 sur Twitter) pour son expertise des circuits secondaires et des joueurs en devenir.
Ne jamais souhaiter du mal à un être humain , mais si Sinner 🇮🇹 pouvait avoir une petite blessure ou maladie pile pendant le tournoi, juste pour avoir le tournoi du siècle, avec des joueurs qui jouent l’occasion de leur vie, on signe https://t.co/vnmkcZLDRj— Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) April 24, 2026
« Ne jamais souhaiter du mal à un être humain , mais si Sinner pouvait avoir une petite blessure ou maladie pile pendant le tournoi, juste pour avoir le tournoi du siècle, avec des joueurs qui jouent l’occasion de leur vie, on signe. »
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 19:09