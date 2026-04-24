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Le forfait d’Alcaraz à Roland‐Garros fait jaser : « Si Sinner pouvait avoir une petite bles­sure ou maladie pile pendant le tournoi… »

Par
Thomas S
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Inutile de préciser que l’an­nonce choc du forfait de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros, où il est double tenant du titre, fait beau­coup parler sur la toile.

Alors que certains commencent à prétendre que c’est une incroyable oppor­tu­nité pour Novak Djokovic de remporter un 25e tournoi du Grand Chelem, d’autres estiment qu’en cas de bles­sure de Jannik Sinner, nouveau grand favori, on pour­rait assister à un tournoi histo­rique en termes de suspense.

C’est notam­ment l’avis de Romain Next Gen, bien connu des fans (33 000 sur Twitter) pour son exper­tise des circuits secon­daires et des joueurs en devenir. 

« Ne jamais souhaiter du mal à un être humain , mais si Sinner pouvait avoir une petite bles­sure ou maladie pile pendant le tournoi, juste pour avoir le tournoi du siècle, avec des joueurs qui jouent l’occasion de leur vie, on signe. »

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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