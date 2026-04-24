Inutile de préciser que l’an­nonce choc du forfait de Carlos Alcaraz pour Roland‐Garros, où il est double tenant du titre, fait beau­coup parler sur la toile.

Alors que certains commencent à prétendre que c’est une incroyable oppor­tu­nité pour Novak Djokovic de remporter un 25e tournoi du Grand Chelem, d’autres estiment qu’en cas de bles­sure de Jannik Sinner, nouveau grand favori, on pour­rait assister à un tournoi histo­rique en termes de suspense.

C’est notam­ment l’avis de Romain Next Gen, bien connu des fans (33 000 sur Twitter) pour son exper­tise des circuits secon­daires et des joueurs en devenir.

Ne jamais souhaiter du mal à un être humain , mais si Sinner 🇮🇹 pouvait avoir une petite bles­sure ou maladie pile pendant le tournoi, juste pour avoir le tournoi du siècle, avec des joueurs qui jouent l’occasion de leur vie, on signe https://t.co/vnmkcZLDRj — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) April 24, 2026

« Ne jamais souhaiter du mal à un être humain , mais si Sinner pouvait avoir une petite bles­sure ou maladie pile pendant le tournoi, juste pour avoir le tournoi du siècle, avec des joueurs qui jouent l’occasion de leur vie, on signe. »