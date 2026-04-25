Même si un forfait de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros semblait de plus en plus probable, sa confir­ma­tion vendredi par l’intéressé lui‐même a fait l’effet d’une bombe dans le monde du tennis.

Et si l’on sait que l’Espagnol souffre d’une bles­sure au poignet droit, qui l’avait contraint à se retirer avant son huitième de finale à Barcelone, certaines zones d’ombre persistent. Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur X, s’inquiète notam­ment du manque de commu­ni­ca­tion autour de cette blessure.

« Ce qui m’in­quiète le plus, c’est que la nature de sa bles­sure n’ait pas été commu­ni­quée. Il y a deux ans, quand il s’était blessé à l’avant‐bras, ils avaient tout de suite précisé ce que c’était. Le fait qu’ils ne veuillent pas le dire main­te­nant, c’est ce qui me fait le plus peur. Évidemment, cela alimente les rumeurs et les spécu­la­tions. Ça doit être quelque chose de grave pour qu’il doive déjà aban­donner Roland‐Garros, alors qu’il reste encore un mois. Les bles­sures au poignet doivent être prises très au sérieux dans le monde du tennis. J’espère qu’il sera de retour le plus vite possible. Ce qui est clair, c’est qu’il faut surveiller cela de près pour éviter que cela ne se repro­duise », a alerté le rédac­teur en chef de Punto de Break.

A mí lo que más me preo­cupa de la lesión es que no se haya comu­ni­cado todavía qué tiene.



Hace dos años, cuando se lesionó del ante­brazo, dijeron ense­guida qué era. Que no quieran decirlo ahora es lo que más miedo me da.



Esto, obvio, alimenta el ruido y las espe­cu­la­ciones.



Debe… https://t.co/QMV7pULWHu pic.twitter.com/AcrsX1a0ul — José Morón (@jmgmoron) April 24, 2026

A suivre…