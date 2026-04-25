Même si un forfait de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros semblait de plus en plus probable, sa confirmation vendredi par l’intéressé lui‐même a fait l’effet d’une bombe dans le monde du tennis.
Et si l’on sait que l’Espagnol souffre d’une blessure au poignet droit, qui l’avait contraint à se retirer avant son huitième de finale à Barcelone, certaines zones d’ombre persistent. Le journaliste espagnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur X, s’inquiète notamment du manque de communication autour de cette blessure.
« Ce qui m’inquiète le plus, c’est que la nature de sa blessure n’ait pas été communiquée. Il y a deux ans, quand il s’était blessé à l’avant‐bras, ils avaient tout de suite précisé ce que c’était. Le fait qu’ils ne veuillent pas le dire maintenant, c’est ce qui me fait le plus peur. Évidemment, cela alimente les rumeurs et les spéculations. Ça doit être quelque chose de grave pour qu’il doive déjà abandonner Roland‐Garros, alors qu’il reste encore un mois. Les blessures au poignet doivent être prises très au sérieux dans le monde du tennis. J’espère qu’il sera de retour le plus vite possible. Ce qui est clair, c’est qu’il faut surveiller cela de près pour éviter que cela ne se reproduise », a alerté le rédacteur en chef de Punto de Break.
A mí lo que más me preocupa de la lesión es que no se haya comunicado todavía qué tiene.— José Morón (@jmgmoron) April 24, 2026
Hace dos años, cuando se lesionó del antebrazo, dijeron enseguida qué era. Que no quieran decirlo ahora es lo que más miedo me da.
Esto, obvio, alimenta el ruido y las especulaciones.
Debe… https://t.co/QMV7pULWHu pic.twitter.com/AcrsX1a0ul
A suivre…
Publié le samedi 25 avril 2026 à 10:15