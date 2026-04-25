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Le forfait d’Alcaraz à Roland‐Garros pose ques­tion : « Ce qui m’inquiète le plus, c’est l’absence de commu­ni­ca­tion immé­diate sur la nature exacte de sa blessure »

Par
Baptiste Mulatier
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Même si un forfait de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros semblait de plus en plus probable, sa confir­ma­tion vendredi par l’intéressé lui‐même a fait l’effet d’une bombe dans le monde du tennis.

Et si l’on sait que l’Espagnol souffre d’une bles­sure au poignet droit, qui l’avait contraint à se retirer avant son huitième de finale à Barcelone, certaines zones d’ombre persistent. Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur X, s’inquiète notam­ment du manque de commu­ni­ca­tion autour de cette blessure.

« Ce qui m’in­quiète le plus, c’est que la nature de sa bles­sure n’ait pas été commu­ni­quée. Il y a deux ans, quand il s’était blessé à l’avant‐bras, ils avaient tout de suite précisé ce que c’était. Le fait qu’ils ne veuillent pas le dire main­te­nant, c’est ce qui me fait le plus peur. Évidemment, cela alimente les rumeurs et les spécu­la­tions. Ça doit être quelque chose de grave pour qu’il doive déjà aban­donner Roland‐Garros, alors qu’il reste encore un mois. Les bles­sures au poignet doivent être prises très au sérieux dans le monde du tennis. J’espère qu’il sera de retour le plus vite possible. Ce qui est clair, c’est qu’il faut surveiller cela de près pour éviter que cela ne se repro­duise », a alerté le rédac­teur en chef de Punto de Break. 

A suivre…

Publié le samedi 25 avril 2026 à 10:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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