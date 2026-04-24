C’est l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de la journée et plus globa­le­ment de cette saison sur terre battue : Carlos Alcaraz, double tenant du titre à Roland‐Garros, a annoncé son forfait pour le tournoi pari­sien suite à une bles­sure au niveau de l’avant‐bras.

Un véri­table coup de tonnerre sur la planète tennis mais égale­ment une nouvelle oppor­tu­nité donnée aux concur­rents directs de l’Espagnol.

Si Jannik Sinner en ressort évidem­ment comme le grand gagnant, Novak Djokovic pour­rait égale­ment profiter de l’ab­sence de Carlitos pour ajouter ce fameux 25e trophée du Grand Chelem qui manque à sa collection.

Mais comme le souligne notre confrère, José Moron, la ques­tion est désor­mais de savoir dans quel état physique se trouve le Serbe, qui va arriver sur la terre battue pari­sienne avec très peu de rythme, le tout à 39 ans…

No sé en qué condi­ciones físicas estará Djokovic, que no juega desde IW, pero vaya la opor­tu­nidad que se le ha presen­tado.



Sin Alcaraz, solo tendría a Sinner como mayor rival y ya le ganó en Australia.



Si hay alguien que podría cues­tio­narle el favo­ri­tismo a Jannik ese es Nole. https://t.co/OsyvlFVylJ pic.twitter.com/mJnQYVlgu0 — José Morón (@jmgmoron) April 24, 2026

« Je ne sais pas dans quel état physique se trouve Djokovic, qui n’a plus joué depuis Indian Wells, mais quelle oppor­tu­nité qui s’offre à lui ! Sans Alcaraz, Sinner serait son seul grand rival, et il l’a déjà battu en Australie. S’il y a bien quel­qu’un qui pour­rait contester le statut de favori de Jannik, c’est Nole. »