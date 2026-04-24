Accueil ATP

Le forfait d’Alcaraz à Roland‐Garros rebat les cartes : « Je ne sais pas dans quel état physique se trouve Djokovic, mais quelle oppor­tu­nité qui s’offre à lui ! »

Par
Thomas S
-
391

C’est l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de la journée et plus globa­le­ment de cette saison sur terre battue : Carlos Alcaraz, double tenant du titre à Roland‐Garros, a annoncé son forfait pour le tournoi pari­sien suite à une bles­sure au niveau de l’avant‐bras.

Un véri­table coup de tonnerre sur la planète tennis mais égale­ment une nouvelle oppor­tu­nité donnée aux concur­rents directs de l’Espagnol.

Si Jannik Sinner en ressort évidem­ment comme le grand gagnant, Novak Djokovic pour­rait égale­ment profiter de l’ab­sence de Carlitos pour ajouter ce fameux 25e trophée du Grand Chelem qui manque à sa collection. 

Mais comme le souligne notre confrère, José Moron, la ques­tion est désor­mais de savoir dans quel état physique se trouve le Serbe, qui va arriver sur la terre battue pari­sienne avec très peu de rythme, le tout à 39 ans…

« Je ne sais pas dans quel état physique se trouve Djokovic, qui n’a plus joué depuis Indian Wells, mais quelle oppor­tu­nité qui s’offre à lui ! Sans Alcaraz, Sinner serait son seul grand rival, et il l’a déjà battu en Australie. S’il y a bien quel­qu’un qui pour­rait contester le statut de favori de Jannik, c’est Nole. »

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 18:24

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥