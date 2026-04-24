C’est l’information principale de la journée et plus globalement de cette saison sur terre battue : Carlos Alcaraz, double tenant du titre à Roland‐Garros, a annoncé son forfait pour le tournoi parisien suite à une blessure au niveau de l’avant‐bras.
Un véritable coup de tonnerre sur la planète tennis mais également une nouvelle opportunité donnée aux concurrents directs de l’Espagnol.
Si Jannik Sinner en ressort évidemment comme le grand gagnant, Novak Djokovic pourrait également profiter de l’absence de Carlitos pour ajouter ce fameux 25e trophée du Grand Chelem qui manque à sa collection.
Mais comme le souligne notre confrère, José Moron, la question est désormais de savoir dans quel état physique se trouve le Serbe, qui va arriver sur la terre battue parisienne avec très peu de rythme, le tout à 39 ans…
No sé en qué condiciones físicas estará Djokovic, que no juega desde IW, pero vaya la oportunidad que se le ha presentado.— José Morón (@jmgmoron) April 24, 2026
Sin Alcaraz, solo tendría a Sinner como mayor rival y ya le ganó en Australia.
Si hay alguien que podría cuestionarle el favoritismo a Jannik ese es Nole. https://t.co/OsyvlFVylJ pic.twitter.com/mJnQYVlgu0
« Je ne sais pas dans quel état physique se trouve Djokovic, qui n’a plus joué depuis Indian Wells, mais quelle opportunité qui s’offre à lui ! Sans Alcaraz, Sinner serait son seul grand rival, et il l’a déjà battu en Australie. S’il y a bien quelqu’un qui pourrait contester le statut de favori de Jannik, c’est Nole. »
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 18:24