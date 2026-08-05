Invité à revenir sur la décision de Carlos Alcaraz de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati alors que son plan était justement d’effectuer son grand retour à la compétition à l’occasion de ce tournoi si important à cette période de l’année, Frédéric Verdier a estimé que ce choix n’avait rien de très rassurant.
🤕 « Le forfait d’Alcaraz à Cincinati c’est pas bon. C’est LE tournoi qui prépare le mieux à l’US Open. Il va pas arriver comme une fleur, après 6 mois d’arrêt, et tout gagner en BO5. On n’est pas dans son staff médical, mais ça ne sent pas bon. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) August 5, 2026
🗣️ @FredVerdier pic.twitter.com/30hnEcQuYi
« Pourquoi tu postes des demi douzaines de vidéos, de photos où on te voit taper et t’entraîner avec le sourire, et derrière tu fais une croix sur Cincinnati, qui est dans deux semaines. Ce n’est pas bon, ce n’est pas bon du tout puisque ce tournoi est censé vraiment être le gros évènement préparatoire à l’US Open. On voit bien avec Sinner et Djoko : Open du Canada, tu laisse tomber, en revanche Cincinnati tout le monde y sera. Il renoncerait donc à disputer un tournoi au meilleur des trois sets pour faire un tournoi au meilleur des cinq sets directement ? Sachant que son but n’est pas de faire troisième tour pour se rassurer. Il en a rien à secouer. On n’est pas dans son staff médical mais des annonces comme de ce type, cela ne sent pas bon. »
Publié le mercredi 5 août 2026 à 15:45