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Le forfait d’Alcaraz fait beau­coup parler : « Pourquoi poster des vidéos et des photos où on te voit t’en­traîner avec le sourire, et derrière faire une croix sur Cincinnati. Ce n’est pas bon du tout »

Par
Thomas S
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Invité à revenir sur la déci­sion de Carlos Alcaraz de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati alors que son plan était juste­ment d’ef­fec­tuer son grand retour à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion de ce tournoi si impor­tant à cette période de l’année, Frédéric Verdier a estimé que ce choix n’avait rien de très rassurant. 

« Pourquoi tu postes des demi douzaines de vidéos, de photos où on te voit taper et t’en­traîner avec le sourire, et derrière tu fais une croix sur Cincinnati, qui est dans deux semaines. Ce n’est pas bon, ce n’est pas bon du tout puisque ce tournoi est censé vrai­ment être le gros évène­ment prépa­ra­toire à l’US Open. On voit bien avec Sinner et Djoko : Open du Canada, tu laisse tomber, en revanche Cincinnati tout le monde y sera. Il renon­ce­rait donc à disputer un tournoi au meilleur des trois sets pour faire un tournoi au meilleur des cinq sets direc­te­ment ? Sachant que son but n’est pas de faire troi­sième tour pour se rassurer. Il en a rien à secouer. On n’est pas dans son staff médical mais des annonces comme de ce type, cela ne sent pas bon. »

Publié le mercredi 5 août 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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