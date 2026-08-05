Invité à revenir sur la déci­sion de Carlos Alcaraz de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati alors que son plan était juste­ment d’ef­fec­tuer son grand retour à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion de ce tournoi si impor­tant à cette période de l’année, Frédéric Verdier a estimé que ce choix n’avait rien de très rassurant.

🤕 « Le forfait d’Alcaraz à Cincinati c’est pas bon. C’est LE tournoi qui prépare le mieux à l’US Open. Il va pas arriver comme une fleur, après 6 mois d’arrêt, et tout gagner en BO5. On n’est pas dans son staff médical, mais ça ne sent pas bon. »



🗣️ @FredVerdier pic.twitter.com/30hnEcQuYi — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) August 5, 2026

« Pourquoi tu postes des demi douzaines de vidéos, de photos où on te voit taper et t’en­traîner avec le sourire, et derrière tu fais une croix sur Cincinnati, qui est dans deux semaines. Ce n’est pas bon, ce n’est pas bon du tout puisque ce tournoi est censé vrai­ment être le gros évène­ment prépa­ra­toire à l’US Open. On voit bien avec Sinner et Djoko : Open du Canada, tu laisse tomber, en revanche Cincinnati tout le monde y sera. Il renon­ce­rait donc à disputer un tournoi au meilleur des trois sets pour faire un tournoi au meilleur des cinq sets direc­te­ment ? Sachant que son but n’est pas de faire troi­sième tour pour se rassurer. Il en a rien à secouer. On n’est pas dans son staff médical mais des annonces comme de ce type, cela ne sent pas bon. »