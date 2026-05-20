Déjà forfait à Madrid, Rome et Roland‐Garros, Carlos Alcaraz, blessé au poignet, va également manquer la saison sur gazon et donc Wimbledon.
« Seul Nadal, parmi le Big 3, avait manqué Roland‐Garros et Wimbledon au cours de la même saison, à deux reprises : à 18 ans et en fin de carrière, alors qu’il n’était plus Nadal. Federer n’a jamais manqué Wimbledon. Djokovic n’a jamais manqué ni Roland‐Garros, ni Wimbledon. Sinner n’a jamais manqué un tournoi du Grand Chelem. Alcaraz en est déjà à son 3e tournoi du Grand Chelem manqué. À seulement 23 ans », a souligné le journaliste Giorgio Spalluto après l’annonce du numéro 2 mondial.
Pour le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, le septuple lauréat en Grand Chelem doit mieux organiser son calendrier.
Alcaraz se va a perder, al menos, 3 Grand Slams a sus 23 años.— José Morón (@jmgmoron) May 19, 2026
Sinner aún no se ha perdido ninguno.
El gran objetivo para Carlos a partir de ahora debería ser elegir su calendario al detalle para estar al 100% en los Slams.
« À 23 ans, Alcaraz a déjà manqué au moins trois tournois du Grand Chelem. Sinner n’en a encore manqué aucun. Le grand objectif de Carlos à partir de maintenant devrait être de choisir son calendrier avec soin pour être à 100 % lors des tournois du Grand Chelem. Un ATP 500 ou un Masters 1000 devrait être sacrifiable si cela met en péril Roland‐Garros ou Wimbledon. Mieux vaut faire l’impasse sur Miami, Monte‐Carlo ou Barcelone que ce qui s’est passé cette année. »
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 14:29