Accueil ATP

Le forfait d’Alcaraz fait parler : « Federer n’a jamais raté Wimbledon, Djokovic ni Roland‐Garros ni Wimbledon, et Sinner n’a manqué aucun Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
-
3503

Déjà forfait à Madrid, Rome et Roland‐Garros, Carlos Alcaraz, blessé au poignet, va égale­ment manquer la saison sur gazon et donc Wimbledon. 

« Seul Nadal, parmi le Big 3, avait manqué Roland‐Garros et Wimbledon au cours de la même saison, à deux reprises : à 18 ans et en fin de carrière, alors qu’il n’était plus Nadal. Federer n’a jamais manqué Wimbledon. Djokovic n’a jamais manqué ni Roland‐Garros, ni Wimbledon. Sinner n’a jamais manqué un tournoi du Grand Chelem. Alcaraz en est déjà à son 3e tournoi du Grand Chelem manqué. À seule­ment 23 ans », a souligné le jour­na­liste Giorgio Spalluto après l’an­nonce du numéro 2 mondial. 

Pour le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, le septuple lauréat en Grand Chelem doit mieux orga­niser son calendrier. 

« À 23 ans, Alcaraz a déjà manqué au moins trois tour­nois du Grand Chelem. Sinner n’en a encore manqué aucun. Le grand objectif de Carlos à partir de main­te­nant devrait être de choisir son calen­drier avec soin pour être à 100 % lors des tour­nois du Grand Chelem. Un ATP 500 ou un Masters 1000 devrait être sacri­fiable si cela met en péril Roland‐Garros ou Wimbledon. Mieux vaut faire l’im­passe sur Miami, Monte‐Carlo ou Barcelone que ce qui s’est passé cette année. »

Publié le mercredi 20 mai 2026 à 14:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥