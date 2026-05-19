Le monde du tennis est en émoi suite à l’annonce du forfait de Carlos Alcaraz pour la saison sur gazon et Wimbledon, quelques semaines après son retrait à Roland‐Garros.
Et comme le stipule notre confrère espagnol, José Moron, il y existe deux scénarios crédibles suite à cette nouvelle : soit le joueur espagnol fait preuve de prudence concernant cette blessure si sensible au poignet, soit il a rechuté, ce qui serait dans ce dernier cas une terrible nouvelle.
Hace dos semanas, coincidiendo con su cumpleaños, Alcaraz posó con este férula, que significaba un paso adelante en su recuperación.— José Morón (@jmgmoron) May 19, 2026
Pregunté, y lo que me transmitían eran buenas sensaciones. Como que la recuperación iba por buen camino.
Este anuncio de bajarse de Wimbledon, a… https://t.co/OsbpkipaU6 pic.twitter.com/6W4RHS1RFQ
« Il y a deux semaines, à l’occasion de son anniversaire, Alcaraz a posé avec cette attelle, ce qui marquait une avancée dans son rétablissement. J’ai demandé des nouvelles, et on m’a fait part de bonnes impressions. On avait l’impression que le rétablissement était en bonne voie. Cette annonce de son forfait pour Wimbledon soulève deux questions pour moi :
- S’agit‐il d’une mesure de précaution, sachant qu’il progresse, mais sans grands bonds en avant, en essayant de ne pas prendre de risques ?
- Ou bien y a‑t‐il eu un autre contretemps qui a ralenti le processus ?
Nous n’avons toujours pas de nouvelles officielles concernant la nature exacte de sa blessure ni son pronostic, ce qui ne fera qu’alimenter les rumeurs dans les jours à venir. Quoi qu’il en soit, c’est un coup dur auquel je ne m’attendais pas personnellement. J’étais convaincu que les choses allaient dans le bon sens et que son retour pourrait avoir lieu dans un mois ou un mois et demi. Durer encore au moins deux mois et demi sans Alcaraz représente un revers de grande ampleur. »
Publié le mardi 19 mai 2026 à 19:25