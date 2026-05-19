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« Le forfait de Carlos Alcaraz à Wimbledon soulève deux grandes interrogations… »

Par
Thomas S
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Tennis - Wimbledon - ITF -

Le monde du tennis est en émoi suite à l’an­nonce du forfait de Carlos Alcaraz pour la saison sur gazon et Wimbledon, quelques semaines après son retrait à Roland‐Garros.

Et comme le stipule notre confrère espa­gnol, José Moron, il y existe deux scéna­rios crédibles suite à cette nouvelle : soit le joueur espa­gnol fait preuve de prudence concer­nant cette bles­sure si sensible au poignet, soit il a rechuté, ce qui serait dans ce dernier cas une terrible nouvelle. 

« Il y a deux semaines, à l’oc­ca­sion de son anni­ver­saire, Alcaraz a posé avec cette attelle, ce qui marquait une avancée dans son réta­blis­se­ment. J’ai demandé des nouvelles, et on m’a fait part de bonnes impres­sions. On avait l’im­pres­sion que le réta­blis­se­ment était en bonne voie. Cette annonce de son forfait pour Wimbledon soulève deux ques­tions pour moi :

  • S’agit‐il d’une mesure de précau­tion, sachant qu’il progresse, mais sans grands bonds en avant, en essayant de ne pas prendre de risques ?
  • Ou bien y a‑t‐il eu un autre contre­temps qui a ralenti le processus ?

Nous n’avons toujours pas de nouvelles offi­cielles concer­nant la nature exacte de sa bles­sure ni son pronostic, ce qui ne fera qu’a­li­menter les rumeurs dans les jours à venir. Quoi qu’il en soit, c’est un coup dur auquel je ne m’at­ten­dais pas person­nel­le­ment. J’étais convaincu que les choses allaient dans le bon sens et que son retour pour­rait avoir lieu dans un mois ou un mois et demi. Durer encore au moins deux mois et demi sans Alcaraz repré­sente un revers de grande ampleur. »

Publié le mardi 19 mai 2026 à 19:25

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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