C’est la prin­ci­pale infir­ma­tion de ce dimanche : Jannik Sinner a décidé de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati en raison d’une douleur au niveau du genou.

Le numéro 1 mondial arri­vera donc à l’US Open dans exac­te­ment trois semaines sans le moindre tournoi de prépa­ra­tion dans les jambes et sans aucun match disputé depuis sa finale à Wimbledon le 12 juillet dernier.

Malgré cela, l’Italien sera une nouvelle fois le grand favori du tournoi, à moins bien sûr qu’il décide d’y renoncer. C’est en tout cas l’avis de nos confrères de Tennis Legend.

Forfait à Montréal, forfait à Cincinnati et le pour­cen­tage de chances pour qu’il gagne l’US Open est de 90%. 😅



S’il gagne Wimbledon et l’US Open sans aucun tournoi de prépa­ra­tion à chaque fois, l’en­chaî­ne­ment est mythique.



Il aura joué trois tour­nois Roland‐Garros, Wimbledon,… https://t.co/LxqQXd0z2h — Tennis Legend (@TennisLegende) August 9, 2026

« Forfait à Montréal, forfait à Cincinnati et le pour­cen­tage de chances pour qu’il gagne l’US Open est de 90%. S’il gagne Wimbledon et l’US Open sans aucun tournoi de prépa­ra­tion à chaque fois, l’en­chaî­ne­ment est mythique. Il aura joué trois tour­nois Roland‐Garros, Wimbledon, l’US Open et prit deux Grands Chelems. On en n’est pas là. Il doit encore gagne l’US mais il sera l’im­mense favori quoi­qu’il arrive. »