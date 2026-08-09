C’est la principale infirmation de ce dimanche : Jannik Sinner a décidé de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati en raison d’une douleur au niveau du genou.
Le numéro 1 mondial arrivera donc à l’US Open dans exactement trois semaines sans le moindre tournoi de préparation dans les jambes et sans aucun match disputé depuis sa finale à Wimbledon le 12 juillet dernier.
Malgré cela, l’Italien sera une nouvelle fois le grand favori du tournoi, à moins bien sûr qu’il décide d’y renoncer. C’est en tout cas l’avis de nos confrères de Tennis Legend.
Forfait à Montréal, forfait à Cincinnati et le pourcentage de chances pour qu’il gagne l’US Open est de 90%. 😅— Tennis Legend (@TennisLegende) August 9, 2026
S’il gagne Wimbledon et l’US Open sans aucun tournoi de préparation à chaque fois, l’enchaînement est mythique.
Il aura joué trois tournois Roland‐Garros, Wimbledon,… https://t.co/LxqQXd0z2h
« Forfait à Montréal, forfait à Cincinnati et le pourcentage de chances pour qu’il gagne l’US Open est de 90%. S’il gagne Wimbledon et l’US Open sans aucun tournoi de préparation à chaque fois, l’enchaînement est mythique. Il aura joué trois tournois Roland‐Garros, Wimbledon, l’US Open et prit deux Grands Chelems. On en n’est pas là. Il doit encore gagne l’US mais il sera l’immense favori quoiqu’il arrive. »
Publié le dimanche 9 août 2026 à 19:30