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Le forfait de Jannik Sinner fait réagir : « S’il gagne Wimbledon et l’US Open sans aucun tournoi de prépa­ra­tion à chaque fois, l’en­chaî­ne­ment est mythique. On en n’est pas là, mais il sera l’im­mense favori quoi­qu’il arrive »

Par
Thomas S
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Sinner wim 2025
sinner

C’est la prin­ci­pale infir­ma­tion de ce dimanche : Jannik Sinner a décidé de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati en raison d’une douleur au niveau du genou. 

Le numéro 1 mondial arri­vera donc à l’US Open dans exac­te­ment trois semaines sans le moindre tournoi de prépa­ra­tion dans les jambes et sans aucun match disputé depuis sa finale à Wimbledon le 12 juillet dernier. 

Malgré cela, l’Italien sera une nouvelle fois le grand favori du tournoi, à moins bien sûr qu’il décide d’y renoncer. C’est en tout cas l’avis de nos confrères de Tennis Legend. 

« Forfait à Montréal, forfait à Cincinnati et le pour­cen­tage de chances pour qu’il gagne l’US Open est de 90%. S’il gagne Wimbledon et l’US Open sans aucun tournoi de prépa­ra­tion à chaque fois, l’en­chaî­ne­ment est mythique. Il aura joué trois tour­nois Roland‐Garros, Wimbledon, l’US Open et prit deux Grands Chelems. On en n’est pas là. Il doit encore gagne l’US mais il sera l’im­mense favori quoi­qu’il arrive. »

Publié le dimanche 9 août 2026 à 19:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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