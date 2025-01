« Rien ne sert de courir, il faut partir à point », Alexandre Muller a cité Jean de La Fontaine après avoir remporté à Hong Kong le premier titre de sa carrière, grâce à une victoire en finale contre Kei Nishikori (2−6, 6–1, 6–3).

Après Bublik à Montpellier en février 2024, Français de 27 ans est devenu le deuxième joueur seule­ment depuis la créa­tion de l’ATP Tour en 1990 à gagner un tournoi en ayant perdu le premier set de tous ses matchs.

Entre 1990 et 2023, 2385 tournois se sont disputés sur le circuit ATP. AUCUN joueur n'a réussi à remporter un titre après avoir concédé le premier set dans tous ses matchs.



Depuis 2024, c’est déjà arrivé 2 fois en 69 tour­nois seule­ment :

Alexander Bublik (Montpellier 2024)

« Je l’ai dit (samedi), c’était la tactique (sourire). On ne change pas une tactique qui gagne. On perd le premier set et après on lâche les chevaux. Au début, il me marchait dessus, il prenait la balle tôt, je n’avais pas le temps de jouer. J’ai essayé de faire le dos rond, de rester calme, de mettre plus d’in­ten­sité à chaque balle où j’en avais l’oc­ca­sion. Et puis voilà. Il a suffi de trois fautes de sa part, un petit break pour moi et le match change. S’accrocher et attendre la petite faille pour s’en­gouf­frer dedans… », a déclaré Muller dans des propos rapportés par L’Equipe.